Het streepje door een bolletje op één stembiljet dat beslist over het politieke evenwicht in de Verenigde Staten

In de Amerikaanse staat Virginia komt maar geen einde aan een lokale verkiezingssaga. Twee maanden nadat zowel de Republikeinse als de Democratische kandidaat een zitje in het Huis van Afgevaardigden claimden, beslist finaal één onduidelijk stembiljet over de uitslag. Een uitslag die ook van belang is voor president Trump, die zijn parlementaire meerderheid kan verliezen...

Op 7 november vond in Virginia, een staat met 8,4 miljoen inwoners grenzend aan hoofdstad Washington, een verkiezing voor het federale Huis van Afgevaardigden plaats. In eerste instantie leek de Republikein David Yancey het te halen met amper tien stemmen meer dan de Democrate Shelly Simonds. De Democraten eisten en kregen echter een hertelling. Daaruit bleek vorige week dat Simonds wel degelijk gewonnen had, met overschot van welgeteld één (!) stem.

Na een hertelling leek Simonds de verkiezing te winnen Foto: AP

Vervolgens was het aan de Republikeinen om zich niet neer te leggen bij die uitslag, en de partij trok naar de rechter. Daar haalden ze een stembiljet boven dat niet aanvaard was, omdat de kiezer in kwestie het bolletje naast de namen van beide kandidaten had ingevuld. Volgens de republikeinen onterecht, en had de kiezer met een streepje door het bolletje naast de naam van Simonds duidelijk gemaakt dat hij of zij eigenlijk voor Yancey wilde stemmen.

Het stembiljet in kwestie Foto: AP

De rechter gaf de republikeinen gelijk, zodat beide kandidaten 11.608 stemmen hadden. Wettelijk moet in dat zeer onwaarschijnlijke geval een lottrekking bepalen wie de verkiezing wint, maar Simonds trok op haar beurt naar de rechtbank om het gecontesteerde stembiljet te betwisten. De lottrekking is daarmee uitgesteld, tot een hogere rechtbank opnieuw oordeelt over de geldigheid van het stembiljet in kwestie.

Belangrijk voor Trump

Beide partijen volgen de situatie uiteraard van nabij in de gaten. Als de Democrate het haalt, heeft haar partij 50 zetels in het Huis van Afgevaardigden, evenveel als de Republikeinen. Voor de verkiezingen van 7 november hadden de Republikeinen nog een meerderheid van 16 zetels.

David Yancey en Shelly Simonds Foto: rr

Een machtsdeling zou president Trump bijzonder slecht uitkomen, aangezien het hem nog moeilijker zou maken om wetgeving door het Amerikaanse parlement te krijgen. Een vuile truc die mogelijk een oplossing biedt voor de partij van de president, is de rechtszaak laten aanslepen tot na 10 januari. Op dat moment komt het nieuwe Huis voor het eerst samen, en als er tegen dan nog geen beslissing is, krijgt geen van beide kandidaten het zitje. In dat geval zouden de Republikeinen een meerderheid van 50 tegen 49 behouden.