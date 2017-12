Gedegouteerd gemeenteraadslid stopt met politiek: “Het is een groot Jommekesalbum geworden”

Zomergem - Stefaan Lehoucq, Open VLD-voorzitter en fractieleider van liberalen in de gemeenteraad, stopt met politiek. “Ik heb het gehad met deze schijndemocratie.”

“Voor de zoveelste keer op rij moeten we in de krant lezen dat de CD&V van alles doet en laat zonder de gemeenteraad bijeen te roepen”, zegt Lehoucq. “Ik het heb gehad met Herr T (burgemeester Tony Vermeire, nvdr.) en zijn kornuiten. De oppositie kan niets, en de meerderheid moet eerst alles in de pers publiceren om dan enkele dagen later in een schijndemocratie de gemeenteraad in te lichten. Het lijkt wel een groot Jommekesalbum: ‘CD&V en de successtory’. Terwijl de Dreef nog altijd zo leeg is als een doos, het water nog steeds door de straten stroomt na een vlokje sneeuw, en ga zo maar door. De belastingverlaging is een strijdpunt van de liberalen en wie gaat er met de gaai lopen? De tsjeven.”

De gemeenteraad wordt altijd eerst ingelicht en samen geroepen en CD&V zet net sterk in op communicatie, vindt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “We proberen ook het grote publiek warm te maken voor onze beslissingen”, zegt Vermeire. “Zo kan iedereen zijn mening vormen. We hebben alle goede ideeën van de oppositie uitgevoerd. Wij spelen niet op de man, maar kijken wat goed is voor onze inwoners.”

Lievegem

Ook over Lievegem, de naam van de nieuwe fusiegemeente, en over de totstandkoming ervan - inwoners konden een naam voorstellen én kiezen - heeft Lehoucq een mening.

“Dit was vermomde democratie en een valse keuze. De nieuwe naam is een draak. Was Lieve een historische figuur of zo? Neen. 't Is een stroomken, dat ook in Wondelgem loopt en tot in Damme. How zeg! Laat het volk aan het woord en het is van de Reutemeteute. Laat het Amerikaanse volk aan het woord en je krijgt Trump. Laat het Britse volk aan het woord en je krijgt Brexit. Laat het Zomergemse volk aan het woord en je hebt Lievegem. Ik ga rustig mijn termijn uitdoen, zonder verdere frustratie en in co-voorzitterschap met Wendy Verspeelt, om er zo snel mogelijk een Open VLD Lievegem van de laten maken. Opkomen zal ik niet meer doen. Ik word huisman, ben papa van drie kinderen, en ga fietsen voor het goede doel.”