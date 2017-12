Kinderen drijven 200 schaapjes door de straten van Aarle naar indrukwekkend kerstplein

Ravels - Een schattig zicht in de straten van Aarle woensdagnamiddag. Op een steenworp van de Nederlandse grens hebben een honderdtal kinderen 200 schaapjes naar de kerststal gedreven. Herder Stijn Hilgers en zijn hond Hekske hielpen een handje mee.

Van het ene land naar het andere: de schaapjes van Hilgers staken huppelend de grens over om de kerststal van Aarle en Aarledijk te vervolledigen op de tonen van een doedelzakspeler uit de buurt. In een lange sliert wezen de kinderen hen vrolijk de weg naar het zelfgebouwde kerstplein waar alle buurtbewoners stonden toe te kijken.

Knuffelende kindjes

“We hebben de schaapjes gisteren goed laten eten van vers gras, zodat ze helemaal verzadigd en rustig mee konden wandelen naar hier”, verklapt de herder, die al meer dan 25 jaar schapen hoedt. “Hier heb ik als herder echt deugd van, als we de kinderen iets bij kunnen leren én zoveel plezier zien in hun gezichtjes.”

Foto: mrra

Het enthousiasme van de kinderen is dan ook aanstekelijk: “Ik heb nog nooit zoveel schaapjes in het echt bij elkaar gezien”, roepen ze blij. De kleine Sophie Verhoeven (3) is helemaal van bij haar oma en opa op de pony naar hier gekomen. “Het was een beetje ver om te wandelen, maar ze wou absoluut de schaapjes knuffelen”, zo vertelt mama Marleen Sprengers.

Buurt slaat de handen weer in elkaar

Al voor het derde jaar op rij staat de kerststal van Aarle en Aarledijk vol met bewoners, sympathisanten en schapenliefhebbers. De buurt bouwde uit eigen initiatief een gezellig kerstplein voor Maria, Jozef en Jezus. In de bouwkeet kunnen de kindjes knutselen, aan de toog drinken de mama’s en papa’s glühwein rond de warme houtkachel.

Voor de gelegenheid nam Jan Versteynen, één van de organisatoren, maar liefst 30 liter volle melk mee, recht van bij de koeien. “Voor de warme chocomelk”, lacht hij tussen de konijnen, duiven en kippen. “Dat maakt het zo mogelijk nog gezelliger. Het brengt onze hele buurt echt bijeen, met alle mensen die er hun schouders onder zetten. Daar doen we het voor.”

Video: mrra