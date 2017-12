Dit denkt Kompany over de titelstrijd in Engeland, Guardiola doet onthulling over mindere prestatie De Bruyne

Manchester City trekt later op de avond voor haar partij op de twintigste speeldag van de Premier League naar Newcastle United. De Citizens kunnen in het St. James Park opnieuw rekenen op Rode Duivels Vincent Kompany en Kevin De Bruyne. Kompany waarschuwde in de aanloop naar de partij dat “de titelstrijd nog alle kanten uit kan”. De Bruyne kende afgelopen zaterdag een mindere partij tegen Bournemouth (4-0), hetgeen door ziekte kwam. Normaal gezien is hij tegen Newcastle opnieuw paraat.

“Ik ben altijd de eerste om te zeggen dat we de voet niet van het gaspedaal mogen halen”, was Vincent Kompany duidelijk in zijn commentaar. “Dat wil ik echt niet. We moeten blijven druk zetten. Niemand heeft het recht om zijn focus te verliezen. Ik weet niet of iedereen het zich nog herinnert, maar in 2012 stonden we op 6 wedstrijden van het einde 8 punten achter.” Stadsrivaal Manchester United United verloor nadien nog 2 keer en speelde 1 keer gelijk, zodat City op de slotdag nog op een spectaculaire manier de titel kon veroveren.

“We moeten dat momentum houden”, vervolgde de kapitein. “Als je aan zo’n reeks bezig bent, moet je een zege meteen van je afzetten en aan de volgende opdracht denken. Je beseft immers hoe weinig er nodig is om dat speciale gevoel te verliezen.”

City kan bij Newcastle ook opnieuw rekenen op Kevin De Bruyne. De spelmaker van coach Pep Guardiola viel afgelopen weekend tegen Bournemouth minder op dan gewoonlijk en dat riep meteen vragen op. “Kevin was ziek voor de wedstrijd zaterdag”, verduidelijkte Guardiola. “Hij moest overgeven en had twee of drie dagen koorts. Hij verloor zo twee of drie kilo. Maar vrijdag kon hij opnieuw trainen en dus besliste ik om hem toch te laten starten. Als hij moe werd, kon ik hem wisselen. Hij heeft ons zo toch 65 of 70 minuten goed kunnen helpen.”