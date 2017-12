Christ (50) verkocht zijn eerste handtas en zag nooit zijn geld. Maar daar liet hij het niet bij

Kortrijk / Harelbeke - Handtassenmaker Christ Dewaele (50) verkocht voor het eerst een handtas online en dat liep meteen slecht af. De man kreeg zijn geld niet en zette dan maar alles op alles om zijn handtas terug te krijgen. En dat is gelukt, dankzij de hulp van onder meer de Franse post.

Christ Dewaele (50) heeft een pop-upzaak op Overleie in Kortrijk, maar hij heeft ook een zaak in Harelbeke waar hij naast schoenenlappen sinds enige tijd ook handtassen maakt. “Toen ik op de site 2dehands.be een foto van Arno zag voor Music for Life, zette ik als test een handtas van mij op de site. Ik wou eens zien hoe dat werkte. De morgen daarop kreeg ik al een reactie van Linda Schaep. Ze vroeg me of de handtas nog te koop was. Ze zou betalen via PayPal. De handtas stuurde ik na de bevestiging van betaling via Bpost naar een Frans adres. Een dag later kreeg ik echter het bericht dat ik mijn account op PayPal moest optimaliseren omdat Schaep een premium-lid was. Ik moest vier coupons kopen van elk 100 euro, maar zou het geld later terugkrijgen. Ik kreeg ook het adres van handelszaken die dergelijke coupons verkopen. Toeval wil dat ik er één van ken. En mijn stilaan gestegen achterdocht veranderde in grote boosheid. Ik was mijn handtas kwijt, en het geld was nooit overgeschreven.”

Klacht bij politie

Dewaele diende een klacht in bij de politie. “De bevestigingsmail was nep. Specialisten, wat ik niet ben, merkten het aan een e-mailadres. Ik ging nog naar Bpost om te kijken of mijn pakje nog terug te halen was. Een Franse vriendin legde mijn situatie uit aan de Franse politie en reed naar de post in het kleine dorpje Lurin, waar de geadresseerde woont, in de Alpen.”

Dewaele deed voort tegen beter weten in, meer uit frustratie dan wat anders. “Dezer dagen circuleren tienduizenden pakjes. Hoe zou de Franse post mijn zaak opvolgen. Maar het gebeurde. Van hen kwam het verlossende seintje dat het pakje niet zou vertrekken naar het adres in Lurin. Ik kreeg bevestiging dat het zou teruggestuurd worden. Woensdag arriveerde het.”

Dank je wel

“Of de politie in de woning in Lurin binnenviel en of het adres al of niet nep was, is me niet bekend. Ik was al erg blij dat ik mijn handtas terug had. Aan iedereen die het wil horen, zeg ik dat ik had moeten wachten tot het geld effectief op de rekening stond. Handje contantje is nog beter. Voor mij geen e-commerce meer. Ik wil trouwens zeker de Belgische en Franse post en de Belgische en Franse politie bedanken. Ik begon met grote verbetenheid aan de zoektocht en dit resultaat had ik nooit verwacht. Het kostte me uren werk, maar zeg dus nooit nooit.”

PayPal, te goeder trouw, heeft ondertussen ook verontschuldigingen aangeboden.