Tien gewonden bij explosie in winkelcentrum in Sint-Petersburg

Bij een explosie in een winkelcentrum in de Russische stad Sint-Petersburg zijn minstens tien mensen gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de ontploffing was.

De explosie vond woensdagavond omstreeks 18u30 plaats in een supermarkt die deel uitmaakt van een winkelcentrum in het noorden van de stad. Het Russische ministerie van Noodsituaties bevestigt dat het hele gebouw geëvacueerd werd. “Er was een ontploffing in het gebouw, nabij de magazijnen van de winkel. Er is echter geen vuur, de fundamenten van het gebouw hebben de schok weerstaan, en de hulpdiensten zijn ter plaatse.” Het is niet duidelijk hoe krachtig de explosie was.

Volgens een bron bij de hulpdiensten raakten tien mensen gewond. Vier gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht, zes anderen worden ter plaatse behandeld door dokters. Woordvoerder Svetlana Petrenko bevestigt dat er een onderzoek naar “poging tot moord” is geopend.