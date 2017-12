Villarreal roept Enes Ünal (ex-Racing Genk) al erg snel terug van verhuurperiode

Villarreal heeft woensdag laten weten spits Enes Ünal na een verhuurperiode van nauwelijks twee maanden opnieuw terug te roepen. Ünal was sinds eind oktober aan de slag bij reeksgenoot Levante.

De 20-jarige Ünal maakte vorige zomer de overstap van Manchester City naar Villarreal. Bij de Citizens kon de Turkse spits nooit doorbreken en werd hij verhuurd aan achtereenvolgens Racing Genk, NAC Breda en FC Twente. Vooral in Nederland toonde Ünal zich erg trefzeker en verdiende zo een transfer naar de Primera Division.

Bij Villarreal lukte het aanvankelijk niet erg goed om de netten te vinden en eind oktober besliste het team Ünal na tien officiële optredens (en één goaltje) te verhuren aan Levante. Bij de club uit Valencia kwam hij in zeven partijen eveneens tot één goaltje. Villarreal staat in de Primera Division momenteel zesde, Levante is zestiende.