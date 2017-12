De transfergekte is begonnen: Liverpool breekt wereldrecord om verdediger in huis te halen

Nog enkele dagen en dan opent de wintertransfermarkt officieel zijn deuren. De geruchtenmolen draait uiteraard op volle toeren en in Engeland zijn ze al zeker van één peperdure transfer. Liverpool heeft (eindelijk) een akkoord voor de komst van centrale verdediger Virgil van Dijk.

Het gerucht dat de Nederlander weg wilde bij Southampton deed al maanden de ronde. Afgelopen zomer zou hij zelfs een transferverzoek ingediend hebben en nog geweigerd hebben om met de groep te trainen. Vooral Liverpool, Chelsea en Manchester City toonden serieuze interesse in de 26 jarige Oranje-speler, maar de Reds werden op de vingers getikt voor contacten met Van Dijk zonder dat de Saints daar iets vanaf wisten. De club van Simon Mignolet, die toen 67,5 miljoen euro wilde betalen, zette zijn zoektocht naar een akkoord dan ook stop en excuseerde zich.

Nu verhuist Van Dijk dus toch naar Anfield. The Telegraph pakt woensdag groot uit met het nieuws dat Liverpool en Southampton akkoord zouden zijn over een peperdure transfer. Dat werd niet veel later bevestigd door andere kranten, zoals The Mirror en Liverpool Echo, en beide clubs kondigden de transfer woensdag nog aan zodat Van Dijk op 1 januari van club kan veranderen.

Liverpool Football Club can confirm they have reached an agreement with Southampton for the transfer of Virgil van Dijk.



Full story: https://t.co/tJy9vsGOen pic.twitter.com/L17A7UwqaU — Liverpool FC (@LFC) December 27, 2017

Recordsom

De Reds zouden volgens de Britse media 75 miljoen pond (bijna 85 miljoen euro) op tafel leggen voor de Nederlander. Meteen goed voor een recordsom voor een verdediger. Dat record stond sinds vorige zomer op naam van Benjamin Mendy, die voor 57 miljoen verhuisde van Monaco naar Man City. Het zou ook de op één na duurste Engelse transfer ooit zijn, gelijkwaardig aan die van Romelu Lukaku.

Van Dijk zou bij de Saints zo’n 200.000 euro per week kunnen verdienen en heeft zijn droom om samen te kunnen werken met Liverpool-coach Jürgen Klopp nooit onder stoelen of banken gestoken. De Reds kunnen een verdediger van zijn formaat ook goed gebruiken want ze kregen dit seizoen al 23 doelpunten tegen in 20 wedstrijden. Daarmee heeft Liverpool pas de op vijf na beste defensie in de Premier League.

De Nederlander, een jeugdproduct van Willem II, maakte in mei 2011 zijn debuut in het profvoetbal bij FC Groningen. Celtic rook zijn kans in de zomer van 2013, en verkocht hem twee seizoenen later met veel winst door aan Southampton. In het St. Mary’s Stadium kwam de zestienvoudig Nederlands international de voorbije 2,5 seizoenen tot 80 officiële optredens (en zeven goals).

De tien duurste transfers (bedragen in euro):

1. 222 miljoen -- Neymar (Bra). Van FC Barcelona (Spa) naar Paris SG (Fra), 2017.

2. 180 miljoen (met aankoopoptie die ingaat na een jaar huur) -- Kylian Mbappé (Fra). Van Monaco (Fra) naar Paris SG (Fra), 2017-18

3. 105 miljoen (+42 maximum bonus) -- Ousmane Dembélé (Fra). Van Borussia Dortmund (Dui) naar FC Barcelona (Spa), 2017

4. 105 miljoen (+5 bonus) -- Paul Pogba (Fra). Van Juventus (Ita) naar Manchester United (Eng), 2016

5. 101 miljoen -- Gareth Bale (Wal). Van Tottenham Hotspur (Eng) naar Real Madrid (Spa), 2013

6. 94 miljoen -- Cristiano Ronaldo (Por). Van Manchester United (Eng) naar Real Madrid (Spa), 2009

7. 90 miljoen -- Gonzalo Higuain (Arg). Van Napoli(Ita) naar Juventus (Ita), 2016

8. 88,5 miljoen -- Neymar (Bra). Van Santos (Bra) naar FC Barcelona (Spa), 2013

9. 84 miljoen -- Virgil Van Dijk (Ned). Van Southampton (Eng) naar Liverpool (Eng), 2017

. 84 miljoen -- Romelu Lukaku (BEL). Van Everton (Eng) naar Manchester United (Eng), 2017