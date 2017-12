Familie doet oproep: wie zag de chauffeur die Marcel overreed en hem zwaargewond achterliet

Begijnendijk - De familie van Marcel Coenen (67) uit Begijnendijk doet een oproep naar getuigen na een zwaar verkeersongeval met vluchtmisdrijf afgelopen zaterdagochtend. De man lag op de grond en werd overreden door een auto. De bestuurder van de wagen reed gewoon door.

Het ongeval vond omstreeks 1.30 uur plaats in de Haltestraat in Begijnendijk. De zestiger werd bij het overstekenvan de Haltestraat in Begijnendijk aangereden door een wagen. Na de feiten ging de chauffeur ervandoor en liet hij of zij het slachtoffer aan zijn lot over. Tot nu toe ontbreekt elk spoor van de aanrijder. Coenen is met zware verwondingen aan de benen en een gebroken oogkas afgevoerd naar UZ Gasthuisberg.

Lange revalidatie

Er wacht de man een lange revalidatie. Bij de politie van de zone BRT bevestigen ze de aanrijding, maar wenst men in het belang van het lopende onderzoek inhoudelijk geen verklaringen af te leggen. “Een ongeval kan iedereen overkomen”, aldus de schoonbroer van Marcel”, Maar voor ons is het evenwel onbegrijpelijk dat de bestuurder het slachtoffer aan zijn lot overlaat en ervandoor gaat.”