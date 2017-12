Geen “cadeaus” in verkiezingsjaar want dat is “te goedkoop” volgens deze burgemeester

Kluisbergen -

Op de jongste gemeenteraad stelde de CD&V-fractie bij monde van Jean-Paul Martin voor om de gemeentelijke geboortepremie opnieuw in te voeren. De premie werd in 2013 afgeschaft en bedroeg 150 euro. Om alle kinderen gelijk te behandelen en de continuïteit in het beleid te garanderen, pleitte de fractie ervoor om de premie met terugwerkende kracht in te voeren. “De compensatieregeling voor de centrale van Ruien, ongeveer 1,2 miljoen euro per jaar, zorgde voor een verbetering van de financiële situatie van de gemeente, waardoor we deze premie tegen geringe kost retroactief kunnen herinvoeren”, aldus CD&V. “Het zou 38.850 euro kosten voor de jaren 2014 tot 2017 of gemiddeld net geen 10.000 euro per jaar. Dat zorgt ervoor dat het beleid continu blijft en er geen ongelijkheid ontstaat tussen kinderen die geboren zijn in de periode 2014-2017 en hen die voordien geboren zijn.”