Clubhopper Sebastian Abreu verbreekt wereldrecord met 26e team

Sommige voetballers spelen hun hele loopbaan bij één club, anderen wisselen om de haverklap van werkgever. De Uruguayaanse aanvaller Sebastian Abreu behoort tot de laatste categorie. ‘El Loco’ tekende woensdag een overeenkomst met het Chileense Audax Italiano, de 26e club uit zijn carrière. Een record.

De 41-jarige Abreu steekt zo de Duitse doelman Lutz Pfannenstiel voorbij, die tussen 1991 en 2010 bij 25 clubs actief was. De aanvaller liet via Twitter weten aan de nieuwe uitdaging te beginnen met “veel enthousiasme en dromen”, en te mikken op het kampioenschap, de beker en de Sudamericana (Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de Europa League, nvdr.).

Abreu was gedurende zijn carrière voornamelijk in Zuid- en Midden-Amerika (Uruguay, Brazilië, Argentinië, Mexico, Ecuador, Paraguay, El Salvador en Chili) aan de slag, maar beleefde ook enkele kortstondige Europese avonturen. Zo kwam hij uit voor Deportivo La Coruna en Real Sociedad in Spanje, Beitar Jeruzalem in Israël en Aris Saloniki in Griekenland.

Abreu speelde ook 70 interlands voor Uruguay en was aanwezig op de WK’s van 2002 en 2010. In het slot van zijn interlandcarrière, in 2011, won hij nog de Copa América.