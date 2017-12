Hier gaan parochies nauwer samenwerken: “Niet elke parochiekerk kan nog het volledige takenpakket alleen aan”

Halle - De zeven parochies op het grondgebied van Halle zullen voortaan nauwer samenwerken in een officieel samenwerkingsverband: de nieuwe pastorale zone Onze-Lieve-Vrouw van Halle. Het moet het organiseren van het parochiale leven en erediensten efficiënter maken. De nieuwe zoneploeg werd aangesteld.

“Andere tijden vragen een andere aanpak”, zegt deken Raymond Decoster. “Toen ik 25 jaar geleden in Halle aankwam, kreeg ik acht parochies onder mijn bevoegdheid. Ondertussen zijn er dat 23 geworden, na een fusie van het dekenaat Halle met de dekenaten Alsemberg en Sint-Pieters-Leeuw. Om die 23 parochies te runnen zijn er nog amper vijf pastoors. We moeten er geen doekjes omwinden dat een reorganisaties zich opdringt om onze parochies leefbaar te houden. Elke parochie apart kan zijn pastoraal takenpakket niet meer alleen aan. We moeten de krachten bundelen.”

“En zo zijn we gekomen tot een nieuwe structuur. De zeven parochies in Halle worden een pastoraal geheel dat voortaan door een gemeenschappelijke zoneploeg wordt geleid. Het wordt tijd dat we loskomen van de eigen kerktoren, want tegenwoordig is het niet meer mogelijk dat elke parochie nog een totaalpakket van pastoraal aanbiedt. In Halle is er minstens één kerk waar alle erediensten nog georganiseerd worden en waar er bijvoorbeeld elke week een misviering zal zijn. Dat wordt de Sint-Martinusbasilliek. Er kunnen in de andere parochiekerken wel nog begrafenissen of dopen gebeuren, maar voor de weekendvieringen moeten we rationaliseren. In Halle zullen de mensen daarvoor naar de basiliek moeten komen”, zegt Decoster. “Toch is het voorlopig nog niet de bedoeling om kerken te sluiten. Parochies fuseren ook niet echt. Er komt wel een doorgedreven samenwerking.”

“De nieuwe pastorale zone kreeg de naam Onze-Lieve-Vrouw van Halle en die wordt geleid door een zoneploeg die voor de zeven parochies een en ander zal coördineren”, zegt Decoster.

De leden van de nieuwe zoneraad werden inmiddels tijdens een plechtigheid in de Halse basiliek officieel aangesteld. Zo wordt Koen Desmecht verantwoordelijke voor de catechese in de zone, Karin van Snick en Jef Devillé zijn verantwoordelijk voor de diaconie, Gauthier Van Assche voor het pakket evangelisatie en Jan Belsack ontfermt zich over de financiën en de gebouwen. Het gaat om leken die werk vab een aantal afgebakende terreinen uit handen van deken Decoster kunnen nemen. Decoster zelf wordt zonepastoor en krijgt de eindverantwoordelijkheid over de nieuwe pastorale zone.

Ook in Sint-Pieters-Leeuw en Beersel wordt er binnenkort een pastorale zone als samenwerkingsverband tussen alle parochies op hun grondgebied opgestart.