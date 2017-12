Dit kerstkindje kwam ter wereld in bad en heeft haar naam niet gestolen

Beernem / Sint-Joris - In Sint-Joris kwam op kerstdag Oceana ter wereld. Het meisje heeft haar naam niet gestolen, want het werd onder water geboren. “Een zalige ervaring”, lacht mama Sharon Vanneuville.

Lander Carrebrouck (34) en Sharon Vanneuville (32) uit Molenaarshof in Sint-Joris hebben de meest bijzondere kerstdag van hun leven beleefd. Toen het koppel maandagmiddag met dochter Melody (4) klaarstond om naar een familiefeest te vertrekken, braken de vliezen bij Sharon. Ver moest het koppel niet, want alles stond klaar voor een thuisbevalling onder water. Terwijl Melody werd opgevangen bij vrienden, kwamen de huisarts en twee vroedvrouwen van De Oever in Brugge ter plaatse.

Om 16.02 uur kwam de kleine Oceana onder water ter wereld in een weeënbad. “Een zalige ervaring”, lacht mama Sharon. “Ook Melody kwam thuis ter wereld, maar niet onder water. Dat kon toen niet omdat de arbeid te lang duurde. Nu verliep alles een stuk sneller en zonder stress. Een droombevalling.”

Eigenlijk was Oceana uitgerekend voor 17 december, maar uiteindelijk duurde het tot kerstdag vooraleer ze het levenslicht zag. “We houden enorm van deze periode en dat maakt het uiteraard extra bijzonder”, lachen Lander en Sharon. “Ons kindje ging sowieso Oceana heten, maar het feit dat ze onder water ter wereld kwam, maakt haar naam extra speciaal natuurlijk.”

Maar de bevalling is ook om nog een andere reden bijzonder. Sinds Sharon vijf jaar geleden een hersenletsel opliep na een arbeidsongeval kampt ze met evenwichtsproblemen en verplaatst ze zich met een rollator. “Ik werkte vroeger als thuisverpleegster, maar dat lukt nu niet meer”, vertelt ze. “Mijn familie, met uitzondering van mijn man, vond het dan ook niet zo’n goed idee om thuis te bevallen. Dat het mij nu toch gelukt is, geeft dan ook een zekere voldoening.”