Drama voor Vincent Kompany: Rode Duivel start voor Man City maar wordt al na tien minuten geblesseerd vervangen

Kompany begon al na vier minuten te hinken op het veld van de Magpies, waarschijnlijk kreeg hij weer last van een spierblessure die hem tegen Swansea en Tottenham aan de kant hield. Onze landgenoot voelde namelijk aan zijn hamstrings. Hij verontschuldigde zich bij de supporters en sloeg gefrustreerd tegen de dugout na zijn vervanging.

De Rode Duivel sukkelt al het hele seizoen van de ene in de andere blessure. Kompany, ondertussen 31 jaar, miste eerder al acht competitiewedstrijden door problemen met de kuit. Na vier wedstrijden en ongeveer 300 speelminuten werd Kompany door Pep Guardiola uit de selectie gelaten door “spiermoeheid”. Nu sukkelt hij dus weer met een blessure, al is het voorlopig afwachten hoe erg die deze keer is.

This breaks my heart because I know how hard he works and how much he lives for it. But he is so focussed he will not stop fighting, and won’t stop supporting the boys. COME ON CITY!!!https://t.co/xjjmBtEVJR