Frans weekblad lekt vertrouwelijk document: regering-Macron gaat werklozen viseren

De Franse regering gaat, aldus het weekblad Le Canard Enchaîné, strenger controleren of werklozen wel werk zoeken. Het ministerie van Werk overweegt “hardere sacties” tegen stempelaars die naar zijn mening niet actief genoeg een job zoeken.

Voorts dreigen werklozen verplicht te worden maandelijks op te lijsten wat zij gedaan hebben in hun zoektocht naar werk. Het weekblad baseert zich op een vertrouwelijk werkdocument uit de medewerkerskring van minister Muriel Pénicaud. Een officiële bevestiging van de manieren waarop het ministerie te werk zal gaan, is er nog niet.

Tegenover de zender LCI verwees president Emmanuel Macron woensdag echter naar zijn campagnebelofte, de werklozensteun te “hervormen”. Het is, aldus de president, “normaal” zich ervan te vergewissen dat werklozen een job zoeken. “Dat betekent evenwel niet dat je iedereen gaat vervolgen of als verdachte beschouwt”, suste hij.

Muriel Pénicaud (links) en Emmanuel Macron (centraal) Foto: BELGAIMAGE

Hoewel werklozen niet bepaald bekend staan om hun geldelijk vermogen, voorziet de regering, aldus Le Canard, in bestraffingen voor niet of onvoldoende actieve werklozen als twee maanden de uitkering halveren. Bij recidivisme kan die 50 procent permanent gemaakt worden of gewoon geschrapt. Tot dusver kon een “te luie” stempelaar in Frankrijk twee tot zes maanden een vermindering van 20 procent op zijn uitkering krijgen.

Macron beloofde tijdens zijn campagne de werkloosheidsuitkering uit te breiden tot zelfstandigen, maar ook dat het controleregime wordt opgevoerd. Over de geplande veranderingen gaat de regering eerst nog aan tafel zitten met vakbonden en werkgevers.