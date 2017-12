Waarom dierenartsen het kattenplan van minister Weyts “allesbehalve realistisch” noemen. “Huiskat met uitsterven bedreigd”

Wie straks nog een kat wil verkopen of weggeven, moet het beestje eerst laten steriliseren of castreren. Dat staat in het nieuwe kattenplan van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). Maar Bob Proesmans, voorzitter van de Vlaamse dierenartsenvereniging, slaat nu alarm. “Dit is niet realistisch. Op die manier is het voortbestaan van de huiskat bedreigd.”

