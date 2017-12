Club Brugge komt er goedkoop vanaf: “Al wie dan niet springt is een Jood” levert leider deze beperkte boete op

Brussel - Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft tegen Club Brugge een boete gevorderd van 1.000 euro voor de houding van de blauw-zwarte supporters tijdens de topper tegen RSC Anderlecht. Dat liet de KBVB woensdag weten.

Het Bondsparket vervolgt Club Brugge voor het “gebruik van pyrotechnische middelen, gooien van voorwerpen op het terrein en discriminerend gedrag” tijdens de topper van de negentiende speeldag in het Jan Breydelstadion. Blauw-zwart versloeg de landskampioen met historische 5-0 cijfers.

In een open brief aan de KBVB en Club Brugge had het Coördinatiecomité van Joodse Organisaties in België (CCOJB) de supporters van blauw-zwart gevraagd om geen “antisemitische liederen” te richten naar Anderlecht. Bij het begin van de partij weerklonk meteen “Al wie niet springt is een jood” uit de Brugse supportersvakken. Het is niet meteen duidelijk of het Bondsparket dat supporterslied interpreteert als “discriminerend gedrag”.

Club Brugge heeft tot maandag 1 januari 2018 om te beslissen of de leider in de Jupiler Pro League de sanctie aanvaardt. Bij weigering van het strafvoorstel van 1.000 euro spreekt de Geschillencommissie voor het Profvoetbal zich dinsdag 2 januari 2018 uit over de strafmaat.