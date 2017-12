Waarom Vladimir Poetin zijn aartsrivaal Aleksej Navalny liever zo snel mogelijk kwijt is

Aleksej Navalny (41), de luis in de berenmuts van Vladimir Poetin en zijn meest gevreesde tegenstander bij de komende presidentsverkiezingen, is onschadelijk gemaakt. De kiescommissie heeft beslist dat Navalny niet mag deelnemen aan de stembusslag omdat hij geen blanco strafblad heeft. Alweer een vakje minder op de stembrieven van 18 maart 2018. Poetin zelf staat er uiteraard wel op: zijn kandidatuur werd gisteren in een wip goedgekeurd.