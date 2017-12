Jérémy Perbet kroonde zich bij KV Kortrijk tot matchwinnaar. De 33-jarige Fransman scoorde met bijna de laatste toets van de wedstrijd de 2-1 winning goal tegen Standard. Voor Perbet was zijn vierde goal van het seizoen ook een grote opluchting, want eerder in de wedstrijd kreeg hij de bal er van dichtbij niet in. Al speelde de akker van KVK ook een rol in de blunder van de goalgetter...