Uitstap met kinderen eindigt voor 60-jarige Belg in Filipijnse cel

Een Vlaamse toerist zit sinds dinsdag in de gevangenis in de Filipijnen, nadat hij met enkele kinderen in een busstation rondwandelde. Hij wordt verdacht van kinderhandel. Maar de ouders van de kinderen nemen het voor de man op: “Dit is een misverstand. Hij heeft hen niet ontvoerd. Koen zou met hen een uitstap maken, samen met enkele volwassenen.”

Twee Filipijnse agenten spraken de zestigjarige Belg dinsdagochtend aan in een busstation, in de stad Cebu. De Belg was sinds vrijdag in de stad, op bezoek bij een familie die hij al jaren kent. Hij was dinsdag in het gezelschap van verschillende familieleden: twee jonge vrouwen van 18 en 19 jaar, en vier kinderen van 13, 9, 4 en 3 jaar.

De politie pakte de Belg op. “Uit verklaringen van de kinderen bleek dat hij geen familie was”, zo zei de politie in een verklaring.

Strenge wet op kindermisbruik

Dat de Belg kinderen zou hebben willen ontvoeren, werd in de Filipijnse media breed uitgesmeerd Foto: rr

Seksuele uitbuiting van kinderen is al jaren een enorm probleem in het land, en de overheid probeert het fenomeen hard aan te pakken. De politie zou zich dit keer beroepen hebben op de Republic Act nr. 7610, een strenge wet waardoor het voor volwassen verboden is om samen met kinderen jonger dan 12 jaar in bepaalde ruimtes samen te zijn, als er geen familieband is.

Dat er vrijdag twee volwassen tantes bij de kinderen waren, speelde voor de politie niet mee.

“Dit is een vreselijk misverstand”, zegt Ramon. Hij is de vader van de oudste kinderen, en de grootvader van de jongste. Hij benadrukt tegenover Het Nieuwsblad dat zijn kinderen niet ontvoerd waren, maar dat Koen en de kinderen daar met zijn toestemming waren. “Ik had hen even voordien met mijn auto afgezet aan het busstation. Ik kon niet mee naar binnen, omdat ik er mijn auto niet mocht parkeren.”

“We kennen Koen al jaren. Hij had verteld dat hij tijdens zijn bezoek een uitstap wilde maken naar Moalboal, een kuststad. Omdat het vakantie is, zouden mijn kinderen meegaan. Samen met nog andere volwassenen: een dochter van mij, en haar man.”

Tegenover ons wilde de Filipijnse politie gisteravond enkel bevestigen dat de Belg aangehouden is.

“Koen is een wereldverbeteraar”, zeggen zijn broers in België. “Nadat de tsunami (in 2004, nvdr.) delen van de ­Filipijnen vernielde, is hij als vrijwilliger met een organisatie erheen getrokken om te helpen. Daar heeft hij die ­familie leren kennen.”

Hij keerde de afgelopen jaren al een paar keer terug. “Hij had een band met hen. Koen bekommerde zich vooral om die familie, en hielp hen financieel. Vooral met het jongste kind zit hij in. De vader van het meisje kijkt blijkbaar niet veel naar haar om. Hij is haar peter, en hij voelt zich verantwoordelijk voor haar. Hij wil een vaderfiguur zijn. Meer is er niet. Van kinderhandel – of erger – is geen sprake. Daar steek ik mijn handen voor in het vuur.”

Volgens zijn broers nam hij wel vaker mensen van de familie mee als hij rondreisde. Dat blijkt ook uit foto’s op zijn Facebookpagina, en ook Ramon bevestigt dit. “Koen is een vriend. We hopen dat dit snel opgelost raakt.”