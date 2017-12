Transferkoorts in januari: deze elf stervoetballers staan in het oog van de geruchtenstorm

Voetbalclubs krijgen in de winter altijd de kans om met een of meerdere transfers recht te zetten wat tot nu niet zo goed liep, of wat in de zomer mislukte. Binnen enkele dagen gaat de transfermarkt voor een maand weer open en dus is het uitkijken naar welke grote namen andere oorden opzoeken. De volgende elf worden in die zin alvast genoemd.

Philippe Coutinho (Liverpool)

Afgelopen zomer stond Philippe Coutinho dicht bij een toptransfer naar FC Barcelona. De Blaugrana hadden zo’n 100 miljoen euro over voor de Braziliaan maar Liverpool hapte niet toe. Coutinho zit dit seizoen alweer aan 12 doelpunten en 9 assists voor de ploeg van Simon Mignolet, terwijl Barça ruim aan kop gaat in La Liga. De kansen op een wintertransfer lijken dus klein, maar Barcelona zal ongetwijfeld opnieuw polsen naar de prijs van de spelmaker en daar zal volgende zomer veel van afhangen.

Foto: Photo News

Emre Can (Liverpool)

We blijven op Anfield. Het ziet er voorlopig niet naar uit dat Emre Can zijn contract bij Liverpool gaat verlengen. Dat is een probleem voor de Reds want het betekent dat de Duitse international komende zomer gratis weg kan. Can mag vanaf volgende maand vrij spreken met ploegen en heeft voldoende gegadigden. Onder andere Juventus, Bayern (zijn jeugdclub) en Dortmund willen de middenvelder in huis halen, al zou de Oude Dame de dans leiden en zelfs reeds een persoonlijk akkoord hebben.

Foto: AFP

Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund)

Blijft hij of vertrekt hij? Die vraag stellen supporters van Borussia Dortmund zich al verschillende weken als ze spreken over Pierre-Emerick Aubameyang. De Gabonees scoort aan de lopende band voor de Borussen, dit seizoen alweer 21 keer in 23 wedstrijden, maar wordt al verschillende jaren gelinkt aan een transfer. Dortmund beleeft een minder seizoen. Het is al uitgeschakeld in de Champions League en de Duitse beker, en een titel lijkt er ook dit jaar niet in te zitten. Ondanks zijn contractverlenging wijzen alle signalen naar een vertrek op de korte termijn.

Foto: Photo News

Angel Di Maria (PSG)

Bij Paris Saint-Germain is er weinig te doen tegen het toptrio voorin: Edinson Cavani, Neymar en Kylian Mbappé. Bijgevolg voelen een aantal aanvallers die al aanwezig waren voor de komst van die laatste twee zich een beetje uitgesloten. Eentje daarvan is Angel Di Maria, die wel regelmatig speelt bij PSG maar nooit mag starten als het om de knikkers gaat. Zoals in Franse toppers en in de Champions League. Net als Julian Draxler trouwens. Di Maria kon afgelopen zomer al naar Barcelona en ook de Italiaanse top heeft serieuze interesse in de Argentijn.

Foto: EPA-EFE

Gianluigi Donnarumma (Milan)

De Italiaanse top, daar had AC Milan graag tussen gestaan dit seizoen. Door de torenhoge ambities slaagden de Rossoneri er na heel wat drama in om toptalent Gigio Donnarumma een nieuw contract te laten tekenen. Door de tegenvallende resultaten moet Milan echter wat doen op financieel vlak en in die optiek circuleren heel wat geruchten over een vertrek van Donnarumma, zeker nadat de Milanese fans hem op de korrel namen. PSG wil veel geld betalen voor de 18-jarige Italiaan, Juventus ligt op de loer.

Foto: Photo News

Nabil Fekir (Olympique Lyon)

In de Ligue 1 gaat het vaak over Neymar en Mbappé, soms over Radamel Falcao. Maar dit seizoen speelt ook Nabil Fekir de pannen van het dak. De 24-jarige spelmaker zit al aan 15 doelpunten in 22 wedstrijden voor Olympique Lyon. En dat na heel wat blessureleed in 2015 en 2016. Lyon doet mee voor de tweede plek in Frankrijk, maar onder andere Arsenal wil de Algerijn graag in huis halen om hem te koppelen aan ex-ploegmaat Alexandre Lacazette. En de Premier League weigeren, is moeilijk...

Leon Goretzka (Schalke 04)

Hij zou al een persoonlijk akkoord hebben met Bayern München, maar ook andere Europese topclubs zouden Leon Goretzka volgende zomer graag in huis halen. Voor niets, want de Duitse international is na dit seizoen einde contract bij Schalke 04. Onder andere Liverpool en Juventus azen op de centrale middenvelder, die deze winter dus al mag spreken met clubs en een contract kan teken voor het volgende seizoen.

Foto: AFP

Alexis Sanchez (Arsenal)

Misschien wel de bekendste vrij speler in wording: Alexis Sanchez. De Chileen weigert bij te tekenen bij Arsenal en kan volgende zomer dus gratis vertrekken bij de Gunners. Als die nog enigszins wat geld willen verdienen op hun 29-jarige dribbelaar, zullen ze Sanchez in januari van de hand moeten doen. Manchester City, PSG en Bayern zijn de drie clubs die het vaakst in verband gebracht worden met Sanchez, die graag eens een grote prijs wil pakken.

Foto: AFP

Mesut Özil (Arsenal)

Bij Arsenal hebben ze hun zaakjes niet zo goed op orde want naast Sanchez kan ook Mesut Özil volgende zomer gratis weg. De Duitse spelmaker kostte de Gunners vier jaar geleden nog 47 miljoen euro, maar bijtekenen deed hij voorlopig nog niet. Arsène Wenger heeft er alle vertrouwen in dat dit gaat gebeuren, maar onder andere FC Barcelona ziet wel wat in de international. Net als Man United.

Foto: AFP

David Luiz (Chelsea)

Hij was even de duurste verdediger ter wereld en vorig seizoen een sleutelspeler in het kampioenenteam van Chelsea, maar het gaat niet meer zo goed met David Luiz. De Braziliaan is helemaal van het plan verdwenen bij de Blues en dus doen de geruchten de ronde dat hij deze winter andere oorden gaat opzoeken. Onder andere Real Madrid en Barcelona zouden de verdediger met de lange krullen graag zien komen.

Foto: Photo News

Stefan de Vrij (Lazio)

Nog zo’n speler die volgende zomer gratis weg kan bij zijn club en deze winter zijn toekomst dus al kan regelen. Nu Virgil Van Dijk richting Liverpool trekt, valt alvast één geïnteresseerde club af maar Stefan De Vrij heeft nog andere keuzes. Zo zijn Juventus en Internazionale gegadigden voor de 25-jarige Nederlandse verdediger. Net als Manchester United overigens.

Eervolle vermeldingen: Henrikh Mkhitaryan (Man United), William Carvalho (Sporting Lissabon), Ross Barkley (Everton).