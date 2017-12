Latem bouwt huizen voor wie niet rijk (genoeg) is

Sint-Martens-Latem - Sint-Martens-Latem gaat wo­ningen bouwen voor inwoners die te veel verdienen voor een sociale woning, maar te weinig om op de reguliere markt een huis te kunnen kopen.

Niet alle inwoners van het Oost-Vlaamse Sint-Martens-Latem hebben geld genoeg om een villa te kopen. Veel oorspronkelijke bewoners verhuizen noodgedwongen naar een plek waar de grond- en huizenprijzen lager zijn. Daarom stelt het gemeentebestuur een plan voor om die uitstroom tegen te gaan.

“De gemeente gaat gronden aankopen, daar huizen op bouwen en die tegen een betaalbare prijs verkopen aan inwoners van Sint-Martens-Latem. De kopers zijn mensen die te veel verdienen voor een sociale woning, maar niet genoeg om een huis te kunnen kopen”, zegt burgemeester Agnes Lannoo (Welzijn). Over welke gronden het gaat, is de burgemeester discreet. “De gemeente mag niet meer betalen dan de geschatte prijs. We willen andere kandidaten niet op ideeën brengen. We rekenen ook op de welwillendheid van inwoners die grond willen verkopen”, zegt Lannoo. “We willen af van het idee dat hier alleen rijke mensen wonen. Iedereen die in Latem werkt, moet hier kunnen wonen.”