Brugge koopt scanner om baasjes van dode katten op te sporen

Brugge - Brugge gaat de dienst Stadsreiniging uitrusten met scanners om dode, gechipte dieren te identificeren. Baasjes zullen de dienst kunnen contacteren met de vraag of hun huisdier op de openbare weg werd aangetroffen. “Als de contactgegevens actueel zijn, zal de dienst zelf contact opnemen”, zegt Mieke Hoste (SP.A, foto), schepen van Dierenwelzijn. De reinigingsdienst ruimt jaarlijks een zeventigtal dode katten, al zullen die niet allemaal ­geïdentificeerd kunnen worden. “Er zijn veel katten en honden niet gechipt, hoewel dat wel verplicht is.”

Dood, verdwaald of weggelopen: eigenaars van vermiste katten en honden kunnen ervan meepraten, de onzekerheid nadat hun dier verdween. In het beste geval keert het dier vanzelf terug of brengt een telefoontje van het asiel of een vinder verlossing. Maar in het slechtste geval komt er geen bericht, en daar gaat de stad Brugge nu wat aan doen. De dienst Stadsreiniging wordt uitgerust met enkele chipscanners en zal voortaan alle dieren die ze ruimt, identificeren.

Diepvries

Jaarlijks gaat het om een zestig- tot zeventigtal katten. “Al zullen we die niet allemaal kunnen identificeren. In veel gevallen gaat het immers om zwerfkatten, in andere gevallen laat de staat van het dier het gewoon niet toe om het te scannen en heel wat katten en honden zijn gewoon ook niet gechipt, hoewel dat verplicht is”, zegt Mieke Hoste (SP.A), schepen van Dierenwelzijn.

Als de contactinformatie waar de chip naar leidt actueel is, zal de stad de eigenaars zelf opbellen met het droevige nieuws. En via het telefoonnummer, binnenkort te vinden op de website van de stad, zullen bezorgde eigenaars kunnen nagaan of hun dier op de openbare weg werd aangetroffen. Dat bespaart hen alvast een luguber bezoekje aan de reinigingsdienst. “Nadat een dood dier geruimd werd, wordt het tijdelijk in een diepvriezer bewaard tot een firma het komt ophalen. In het verleden kwamen wel eens baasjes naar de dienst om hun huisdier te identificeren. Dat zal dus niet meer nodig zijn”, zegt Philip Pierins (SP.A), schepen van Openbaar Domein.

Vuurwerk

Gemeenteraadslid Hugo De Bondt (N-VA), die het stadsbestuur aanschreef over de kwestie, is tevreden met het initiatief. “De aanleiding voor mijn vraag was het vuurwerk op oudejaarsavond, de oorzaak van het weglopen van heel wat katten en honden. Ik ben tevreden dat de stad initiatief neemt, al had dat eigenlijk al veel eerder moeten gebeuren.”

Hoeveel steden en gemeenten al dan niet dode dieren scannen naar een chip, is niet duidelijk. “Daar hebben we geen zicht op”, zegt Mattias Vermeulen, oprichter van de website www.vermistekatten.be. “Maar het is uiteraard positief dat Brugge dit initiatief neemt. Voor de baasjes zal de boodschap dan wel niet positief zijn, het is in elk geval beter dan te wachten op een telefoontje dat er nooit komt.”