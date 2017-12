De grootste vrees van Belgische KMO’s: personeelstekort

De allergrootste ­belemmering voor de groei van bedrijven is het tekort aan geschikte werknemers. Dat is de conclusie van een enquête die SD Worx heeft gehouden bij 547 kmo’s. Driekwart van de ondervraagden ziet de gespannen arbeidsmarkt als een bedreiging, 4 op de 10 zelfs als een grote tot zeer grote bedreiging. De andere problemen – van rigide regelgeving tot mobiliteitsproblemen – ervaren de bedrijfsleiders als minder bedreigend.

“Het gebeurt inderdaad dat bedrijven wel willen investeren of uitbreiden, maar dat het tekort aan geschikt personeel hen daarvan weerhoudt”, bevestigt Sonja Teughels, de arbeidsmarktspecialist van de werkgeversorganisatie Voka. “De vaststelling dat er tekorten zijn, is niet nieuw, maar het is nu wel bijzonder acuut aan het worden.”

De officiële cijfers bevestigen dat de spanningen op de arbeidsmarkt snel toenemen. De VDAB ontving de afgelopen twaalf maanden 257.000 vacatures, 15 procent meer dan vorig jaar en het hoogste aantal in vijftien jaar.