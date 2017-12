De roots van Anderlecht-revelatie Francis Amuzu liggen in de zaal: “Hij denkt zeven keer sneller”

Tegen AA Gent werd bij Anderlecht relatief weinig gesproken over de geblesseerde Henry Onyekuru. Zijn vervanger, jeugdspeler Françis Amuzu (18), kreeg zelfs een staande ovatie, want na zijn goal tegen Eupen dribbelde hij nu Buffalo Kalu soms op een hoopje. Geen wonder dat Club Brugge ook al aan zijn mouw trok. De Ghanese Belg leerde de stiel in het zaalvoetbal.

Zijn winning goal tegen Eupen was al fijn afgewerkt, maar de zoolbeweging waarmee hij Buffalo Samuel Kalu in de wind zette was nog geraffineerder. Na 156 speelminuten is Françis Amuzu al de nieuwe publiekslieveling van het Astridpark. “Met zijn dribbels is Françis een echte uitdager”, stelde kapitein Sofiane Hanni. “Zo’n types met één beslissende actie hebben we niet veel, zeker niet nu Onyekuru out is. Amuzu kan erg nuttig zijn.”

Bij de beloften was de spurtbom de jongste weken al goed bij schot met zes goals in drie wedstrijden. Vanhaezebrouck beloonde hem daarvoor, want dribbelen kan Ciske als de beste. Hij leerde het bij zaalvoetbalclub Salaam Mechelen. “Op zijn 15 jaar speelde Amuzu al in onze eerste ploeg”, vertelde Youssef El Yagoubi daarover aan de website Anderlecht-Online. “Hij moest hier stoppen toen hij bij Anderlecht tekende, maar in zijn spel zie je nog altijd die zaalbewegingen. Eerlijk, als zaalvoetballer moet je zeven keer sneller denken dan als veldvoetballer en dat merk je bij Françis nog altijd. Wereldtoppers als Neymar, Ronaldinho en Ronaldo combineerden indertijd ook veld en zaal en ik vind dat veldvoetbalclubs vaker zouden moeten samenwerken met zaalvoetbalclubs.”

Amuzu immigreerde al op jonge leeftijd met zijn ouders naar België en groeide op in de buurt van Mechelen. Daar speelde hij niet alleen in de zaal, maar ook bij SK Heffen tot hij werd ontdekt door Malinwa. Vandaar ging het naar de voetbalschool van Jean-Marc Guillou in Tongerlo. U weet wel, waar de spelers op blote voeten sjotten, geen competitiewedstrijden spelen en vooral technisch worden bijgeschaafd. Toen Amuzu naar RSCA overkwam, was hij tactisch nog niet zo onderlegd.

Belgische beloften

Toch is de tiener al leep genoeg, want AA Gent-coach Yves Vanderhaeghe ergerde zich aan hem. “Amuzu is een groot talent, maar hij bleef zelden of nooit rechtstaan”, klonk het. “Zeker vijftien keer ging hij tegen de grond. Dat was ergerlijk.”

De ontgoocheling van een verliezende coach? Amuzu werd eerder alleszins al aan de mouw getrokken door Club Brugge, maar Anderlecht liet hem onlangs zijn profcontract verlengen tot 2019. De dribbelaar heeft ook de Belgische nationaliteit en komt uit voor de Belgische U19. Toen bondscoach Gert Verheyen de vraag kreeg of hij het nieuwe goudhaantje straks kwijt was aan de beloften moest hij eens glimlachen. “Zo snel gaat dat niet. Het is straf wat Amuzu laat zien, maar je ziet het vaak bij debutanten. Ze overstijgen zichzelf in hun eerste wedstrijden en kennen daarna een logische terugval. Amuzu moet gewoon blijven presteren.”