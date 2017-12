Behalve Anderlecht leggen ook deze eersteklassers een nieuwe grasmat (en in Brugge moet het snel gaan)

Al zeker drie eersteklassers vervangen tijdens deze winterstop hun kapot gespeelde grasmat. Het gaat om Club Brugge, Anderlecht en Waasland-Beveren. Leider Club kan wel pas met de werken beginnen op 6 januari, want op 5 januari hervat buurclub Cercle al de competitie in 1B thuis tegen OHL. Het terrein moet op 16 januari alweer speelklaar zijn, want dan is er de uitgestelde bekermatch Club Brugge-Charleroi.

Of Cercle de nieuwe grasmat mee zal financieren is nog steeds niet duidelijk. Op dit moment plant groen-zwart nog niet om te delen in de kosten. Er staat een nieuw overleg gepland met Club op 16 januari. Jawel, als het nieuwe veld in Jan Breydel er al lang moet liggen.

Bij Anderlecht maakte Vanhaezebrouck een prioriteit van een nieuwe grasmat en die wordt begin januari aangelegd. Voor dit seizoen gaat het gewoon om nieuwe graszoden. De infrastructuurdienst zal in het voorjaar wel een studie doen hoe ze voor een duurzamer veld kan zorgen. Mogelijk wordt volgende zomer dan de veldverwarming vervangen.

Waasland-Beveren hoopt de problemen op te lossen met een hybride grasmat, een mix van echt gras en kunstgras. Het is een systeem dat goed werkt bij de grootste Europese clubs. Gisteren werd het veld al afgegraven.