Zulte Waregem wil uit het slop raken door deze twee ervaren spelers uit de Jupiler Pro League binnen te halen

Zulte Waregem wil na de 4 op 39 de crisis bezweren met vier nieuwe, ervaren spelers. De prioriteit is een nieuwe spits en een controlerende middenvelder. Daarom deed het bij Anderlecht een bod op Hamdi Harbaoui (32) en bij AA Gent op Damien Marcq (29).

Ook nu het degradatiespook het Regenboogstadion binnensluipt, wordt er bij Zulte Waregem niet getwijfeld aan Francky Dury. Essevee wil uit het dal klimmen door zijn kern drastisch te versterken. De club heeft er vertrouwen in dat het weldra vier spelers kan binnenrijven, ook al moeten er nog deals gemaakt worden met hun clubs.

Zo is het alvast zeker dat Zulte Waregem bij Anderlecht bood op Hamdi Harbaoui. De gewezen topschutter was bij RSCA goed voor 3 goals en 1 assist in 15 matchen, maar in december belandde de Tunesiër weer op de bank. Omdat hij in de zomer naar het WK wil en omdat zijn contract in juni afloopt en niet verlengd zal worden, moet hij zich ergens in de kijker spelen.

Dat kan bij Essevee, maar hij heeft ook een aanbieding van een andere Belgische club en voorstellen uit het Midden-Oosten. Zulte Waregem kan Harbaoui voor zes maanden huren en zijn loon delen met Anderlecht en als hij zich dan ontplooit, kan het hem transfervrij overnemen.

Machtsvacuüm

De nieuwe controleur moet Damien Marcq worden. De 29-jarige Fransman werd vorig seizoen bij Charleroi nog bestempeld als één van de beste middenvelders in België, maar zijn transfer naar Gent voor zo’n 2 miljoen was geen succes. Aangezien ook hij een contract heeft tot 2020 lijkt ook hier alleen een uitleenbeurt mogelijk.

Zulte Waregem zal dus akkoorden moeten vinden met AA Gent en Anderlecht. Over het feit dat RSCA sinds de verkoop aan Coucke in een machtsvacuüm zit, moet het zich trouwens niet te veel zorgen maken. Herman Van Holsbeeck heeft een duidelijk plan uitgetekend wie weg mag/moet en welke versterkingen een optie zijn. Harbaoui en Beric (terug naar Saint-Etienne) staan op die lijst.