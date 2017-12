Baby die op wachtlijst stond om naar ziekenhuis gebracht te worden overleden

Een meisje van zes maanden is overleden nog voor ze geëvacueerd kon worden uit het oosten van Syrië. Het kind stond op een lijst van 29 kritisch zieke mensen die naar Damascus gebracht mochten worden voor verzorging.

Katr Alnada was nummer 18 op een lijst van 29 mensen die van het belegerde oost-Ghouta naar een ziekenhuis in Damascus overgebracht mochten worden. Maar toen reddingsdiensten eindelijk tot bij het meisje raakten, bleek ze al weken overleden, zegt Mohamed Katoub van de Syrian American Medical Society (SAMS).

Foto: AFP

Assad weigerde hulp toe te laten

Oost-Ghouta – een regio dicht bij Damascus, met 400.000 inwoners – is een van de laatste plekken die nog in handen zijn van rebellengroepen, maar wordt al vier jaar belegerd en gebombardeerd door overheidstroepen. Voedsel is er schaars, en er zijn niet genoeg dokters om iedereen te helpen. President Assad weigerde steeds om hulporganisaties de stad in te laten en om evacuaties te laten gebeuren. Volgens hem worden burgers er als levend schild gebruikt door rebellen die Damascus willen binnenvallen.

Hulporganisaties pleitten al maanden bij de Syrische overheid om kritisch zieken uit het gebied te laten vertrekken. Ook prominente leiders als koning Abdullah van Jordanië, Turks president Erdogan en Russisch buitenlandminister Lavrov pleitten daarvoor. Volgens SAMS hebben 641 mensen dringend medische hulp nodig. Unicef rapporteert dat onder hen 137 kinderen zijn.

Al minstens zestien mensen omgekomen

Na lang onderhandelen was de Syrische overheid onlangs met rebellengroep Jaish Al-Islam overeengekomen dat die 29 gevangenen zou vrijlaten in ruil voor de evacuatie van 29 zieken, onder wie 18 kinderen en vier vrouwen die onder meer lijden aan kanker, hartziektes, bloedziektes en nierfalen.

Foto: REUTERS

De eerste vier mensen – drie van hen kinderen – werden woensdagnacht weggebracht. Zo konden onder anderen de 8-jarige Ingy, een meisje met hemofilie, en de 1-jarige Mohammed gered worden. Maar voor Katr Alnada kwam de hulp dus te laat.

Op 21 december was ook al een baby van negen maanden overleden in oost-Ghouta, wegens acute ondervoeding en complicaties aan de luchtwegen. “Hadden we toestemming gekregen om te evacueren naar een ziekenhuis in Damascus, dan had dit kind vandaag nog geleefd”, aldus Jan Egeland van de VN. Ook op 14 december overleed een baby.

Volgens SAMS zijn de laatste maanden al minstens zestien mensen omgekomen omdat ze geen toegang hadden tot medische hulp. “De lijst met mensen die dringend verzorging nodig hebben wordt snel korter. Niet omdat we hen effectief kunnen evacueren, maar omdat ze sterven”, zegt Egeland.

Delicate operatie

De volgende evacuaties zouden de komende dagen gebeuren. Dat tot nu toe nog maar vier evacuaties konden gebeuren is volgens Ingy Sedky van het internationale Rode Kruis het gevolg van de complexe situatie. “Er moet coördinatie zijn tussen alle partijen om te verzekeren dat de mensen beschermd zijn en veilig het gebied kunnen verlaten. De garantie van veiligheid is belangrijk voor ons, dus het zal een lang proces zijn.”

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AP

Foto: REUTERS

Foto: AFP

Foto: AFP