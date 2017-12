Digitale kiosk Blendle alweer op zoek naar vers kapitaal

Blendle wil ook in 2018 nieuw kapitaal verwerven en onderhandelt hierover met investeerders. De geldinjecties die de digitale nieuwskiosk het afgelopen jaar heeft ontvangen, zijn onvoldoende om de verwachte aanloopverliezen voor een langere periode te kunnen dragen. Dat schrijft de Nederlandse zakenkrant het Financieele Dagblad.

Vorige week deponeerde de onderneming uit Utrecht haar jaarverslag over 2016 bij de Kamer van Koophandel. In dat jaar liep het verlies op tot 2,4 miljoen euro, tegenover 1,6 miljoen euro verlies in 2015.

In een reactie op de kapitaalbehoefte stelde Blendle-oprichter Alexander Klöpping woensdag dat het bedrijf dusdanig groeit, dat het wil blijven investeren. “In 2017 heeft Blendle alle interne records verbroken. Elk kwartaal van dit jaar steeg de kwartaalomzet ten opzichte van het jaar ervoor.”

Volgens hem zijn gesprekken met een toekomstige investeerder in een afrondende fase.