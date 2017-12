Verdachte brand richt veel schade aan in café in Menen

Menen - In Menen brak er donderdagmorgen vroeg brand uit in café Au Boss, op de hoek van het Waalvest met de Rijselstraat. Wellicht werd het vuur aangestoken.

Het was een buurman die rond 5 uur een grote knal hoorde. Hij nam ook een brandgeur waar en verwittigde de brandweer. Bij de aankomst van de brandweerlieden van Menen kwam er rook uit café Au Boss. Een ruit en een rolluik waren door een kleine explosie op straat geblazen.

Het vuur aan de achterkant van de café bleek echter beperkt en was snel geblust. Het bleek om enkele bakken bier te gaan. Aan een frigo vond de brandweer nog een tweede brandhaard, maar die was al uit zichzelf gedoofd.

De brandweer had melding gekregen dat er normaal nog iemand in het gebouw moest zijn, maar dat bleek niet het geval te zijn. De Franse eigenaar was nergens te bespeuren. Het café liep vooral veel rookschade op en ook bij de buren moest de brandweer ventileren.

Om de verdachte situatie te onderzoeken, stuurde het parket een deskundige ter plaatse. Het café, dat naar verluidt nog weinig open was, werd verzegeld.

