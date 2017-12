Dit zijn de duurste abonnementen in Europa: PSG doet de rest verbleken, enkele verrassingen in top tien

Naar het voetbal gaan kijken, is niet altijd even goedkoop. Een jaarabonnement bij een club kan al eens stevig wat kosten, al krijg je er (meestal) veel voor terug. Maar bij welke clubs betaal je het meest voor een vast zitje? Het mag geen verrassing zijn dat Paris Saint-Germain de dans leidt.

Bij de Parijse topclub van Thomas Meunier en Neymar ben je volgens de BBC voor het duurste abonnement in het Parc des Princes 3.188 euro kwijt. Daarmee gaat PSG wel héél ruim aan kop in Europa. Arsenal strandt op ruime afstand op plek twee met een abonnementsprijs van “amper” 2.000 euro. Wie regelmatig naar de Belgen van Tottenham wil gaan kijken op Wembley is tot 1.923 euro kwijt.

Daarna volgt Italiaans kampioen Juventus met een duurste vast zitje van 1.672 euro, voor het verrassende Valencia met 1.490 euro. De Spaanse club is daarmee duurder dan Chelsea, dat zesde is met een maximum prijs van 1.414 euro. Dan volgt West Ham, nog zo’n verrassing, met 1.307 euro. Opvallend want zowel bij Manchester United (1.075 euro) als Manchester City (1.041 euro) zijn de duurste abonnementen goedkoper dan bij de Hammers. Tussenin staat nog Marseille (1.265 euro).

De top tien duurste abonnementen:

1. PSG - 3.188 euro

2. Arsenal - 2.000

3. Tottenham - 1.923

4. Juventus - 1.672

5. Valencia - 1.490

6. Chelsea - 1.414

7. West Ham - 1.307

8. Marseille - 1.265

9. Man United - 1.075

10. Man City - 1.041

Goedkoop Bayern

De BBC nam ook Anderlecht op in zijn berekening. Bij paars-wit betaal je volgens de Britten maximaal 605 euro voor een jaarabonnement. Daarmee ben je bij Anderlecht duurder af dan bijvoorbeeld bij Bayer Leverkusen. Bij Ajax (706 euro) en PSV (782 euro) betaal je dan weer een pak meer.

Een topclub die niet bij de duurste tien staat, is Bayern München. Opvallend is dat je bij Der Rekordmeister “slechts” 756 euro betaalt voor het duurste abonnement. Dat is een pak minder dan bij concurrenten Borussia Dortmund (912 euro) en Schalke 04 (891 euro). Bij FC Barcelona betaal je maximum 830 euro voor een vast zitje in Camp Nou.