Buurtsupermarkten verzuipen in postpakjes: “Alles komt binnen. En wij moeten het maar verwerken”

Als Bpost zijn vergoedingssysteem niet aanpast, zullen heel wat uitbaters van buurtsupermarkten volgend jaar het PostPunt in hun winkel sluiten. “We moeten almaar meer én grotere pakjes verwerken terwijl Bpost de vergoeding doodleuk terugschroeft. We bieden klanten die service graag aan, maar we kunnen er toch onze broek niet aan scheuren?”

Makkelijk zijn ze wel, de PostPunten die Bpost in tal van kleine en grote supermarkten, benzinestations en boekhandels heeft ingericht. Inmiddels zijn er al een kleine 700. De consument kan er tijdens het shoppen postzegels kopen, brieven posten en pakketjes afhalen of versturen.

“Maar precies de enorme groei van het aantal pakketjes zorgt voor problemen”, zegt Luc Ardies van vakvereniging Buurtsuper.be (Unizo). “De behandeling vergt almaar meer tijd, terwijl Bpost de uitbaters minder wil vergoeden per pakje. Uit onze analyse blijkt dat de vergoeding voor de pakjesdienst met circa 20 procent zal dalen. En dat terwijl zo’n PostPunt momenteel niet of nauwelijks winstgevend is voor de buurtsupermarkt. Geen wonder dat steeds meer leden overwegen om hun PostPunt op te doeken.”

Lagere vergoeding

Celine Van Laecke baat in Eke al drie jaar een Spar uit. “In die periode is het aantal pakjes minstens verdrievoudigd. Zeker rond deze tijd gaat het dagelijks om een honderdtal. En daar zitten soms grote en zware pakketten tussen, zoals een opgerold tapijt, een televisie of zakken honden- en kattenvoer. Eigenlijk hebben we stilaan een voltijdse medewerker nodig voor dat PostPunt, maar daar raken we financieel nooit uit, zeker niet met de lagere vergoeding die we gaan krijgen. Begrijp me niet verkeerd, ik vind dit een tof initiatief en ik wil die service graag blijven aanbieden aan mijn klanten. Maar het kan toch niet de bedoeling zijn dat wij hier onze broek aan scheuren, vooral omdat die PostPunten er destijds toch gekomen zijn toen flink wat postkantoren moesten sluiten. Ofwel moet de vergoeding omhoog, ofwel moet er een plafond komen op het aantal pakjes per dag. Want anders kunnen we dit niet volhouden.

Bpost kent de kritiek, maar voelt zich niet meteen aangesproken. “De prijsaanpassing is begin september al aangekondigd”, zegt woordvoerder Barbara Van Speybroeck. “Ze kwam er omdat de vergoeding die we aan de uitbaters gaven niet langer marktconform was. Maar zelfs na de aanpassing krijgen de PostPunten nog altijd 10 à 20 cent per pakje meer dan wat ze bij de meeste concurrenten zouden krijgen.” Het postbedrijf blijft erbij dat de rendabiliteit van een PostPunt voor de gemiddelde krantenwinkel of buurtsupermarkt “bij de hoogste van de markt” is.

“Je hoort me dat niet ontkennen”, reageert Luc Ardies. “Maar dat maakt de rekening van de uitbaters nog niet. Zo’n PostPunt is een extra service aan de lokale bevolking. Als onze leden niet meer uit de kosten geraken, dan is het einde verhaal. En dan vrees ik dat ze bij Bpost pas écht een probleem hebben. Want hoe ze dan hun wettelijke dienst­verlening gaan garanderen, is mij een raadsel.”