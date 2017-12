Sprekende pop van meisje (2) zegt scheldwoord in plaats van ‘mama’

De Britse Grace Hargreaves had voor haar kleindochter een sprekende ‘My Little Baby Born’ gekocht voor Kerst. Uiterst fier gaf ze haar cadeautje aan de kleine Rebecca (2), maar die fierheid veranderde al snel in razernij.

‘Sprekende pop. Zegt mama en papa’, stond er op de verpakking van de Baby Born te lezen. Een geschikt cadeautje voor de tweejarige Rebecca, dacht oma Grace meteen. Ze kocht de pop en gaf het op Kerstdag aan haar oogappel, maar nam het even snel weer uit haar handen. De Baby Born zegt namelijk helemaal geen papa of mama. Wat er uit haar mond komt, klinkt eerder als het scheldwoord ‘bitch’.

“Ik kon het eerst niet geloven. Keer op keer beluisterden we wat die pop zei, en we hoorden wel degelijk elke keer opnieuw ‘you bitch’. Dat kan toch niet? Ik was woest! Snel nam ik de pop uit Rebecca’s handen, maar zij snapte natuurlijk niet waarom ze er niet meer mee mocht spelen. Ik vertelde dat de stoute pop terug moest naar de Kerstman. Gelukkig was ze daarmee gesust. Ik heb de Baby Born teruggestuurd naar het bedrijf waar ik het gekocht heb. We zullen zien wat er verder gebeurt.”