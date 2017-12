Flexen op het waterzuiveringsstation

Waterzuiveraar Aquafin heeft een originele en nuttige oplossing om zijn personeel flexibel te laten werken. Sommige bemande waterzuiveringsstations – en dat zijn er toch al enkele tientallen – zijn flexplekken. “Al deze locaties zitten in mijn gps. Ik kan overal terecht in Vlaanderen”, vertelt Tine Gilis, projectleider elektromechanica bij Aquafin.

De job van Tine Gilis is om bestaande waterzuiverings- en pompstations te vervangen of aan te passen. “Naast het technische gedeelte van het project, sta ik onder meer ook in voor het budgettaire aspect ervan”, vertelt ze. Tine is industrieel ingenieur en werkt intussen al zowat tien jaar bij Aquafin. Het was haar eerste job. “Een heel afwisselende en boeiende job. Ik ben vaak op de baan, want de installaties liggen verspreid over het heel Vlaanderen”, zo vertelt ze.

En daar zit het nu net: de meeste waterzuiveringsinstallaties zijn tegelijk ook werkplekken. “Over het algemeen kom ik gemiddeld wel zeker een keer per week in het hoofdkantoor in Aartselaar. Doorgaans twee of drie keer per week zelfs”, stelt Tine. Maar daarnaast werkt ze op diverse plekken.

Kies je waterzuiveringsinstallatie

Divers is ook echt divers. Naast drie satellietkantoren (Gent, Leuven en Herentals) waar Aquafin- medewerkers kunnen werken, staan er voor hen in heel Vlaanderen nog dertien waterzuiveringsinstallaties ter beschikking. Als medewerker kun je, na overleg met de leidinggevende, flexen (zoals dat heet) op een van die installaties. “Deze werkplekken beschikken telkens over een basisuitrusting, zoals bureaus met netwerkaansluiting, een printer en meestal ook een vergaderzaaltje en keuken”, legt Tine uit.

Daarnaast zijn er nog hotspots: dat zijn andere waterzuiveringsinstallaties waar medewerkers ook occasioneel terechtkunnen. Bijvoorbeeld om te werken na een vergadering in de buurt. Op die hotspots zijn netwerkaansluitingen ter beschikking. Je moet het er als Aquafin-medewerker wel stellen met de aanwezige voorzieningen en bent afhankelijk van de beschikbaarheid ter plaatse. “Al zijn die voorzieningen telkens in orde om er deftig te kunnen werken”, spreekt ze uit ervaring.

Tine is alvast een dankbare gebruiker van het satelliet/waterzuiveringsinstallatie/hotspot-aanbod. “Alle installaties en hotspots staan in mijn gps”, vertelt ze. “Ik vind het handig dat je overal ergens terecht kunt. Zo hoef ik tussen twee afspraken bijvoorbeeld geen twee uur in mijn auto te zitten.” Zelf heeft ze met haar job ongeveer tien à vijftien projecten per jaar, verdeeld over heel Vlaanderen, waar ze ter plekke ook alles opvolgt. “Ik kom dus op verschillende stations, al zijn er zeker nog locaties waar ik nog niet ben geweest.”

>

>

>