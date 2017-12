Moeder redt dochters leven bij kerstdrama: “Ze stierf in mijn armen. Ik hoor haar geschreeuw nog altijd”

Een Ierse vrouw is op kerstdag neergestoken voor de ogen van haar dochter, tijdens een brutale aanval in hun huis. De Ierse Jayne Toal Roat wilde koste wat kost haar 21-jarige dochter Charlotte Reat redden, maar moest dat bekopen met haar eigen leven. De twintiger schrijft nu in een emotionele Facebookpost neer hoe zwaar haar verdriet weegt.

Kerstmis zal nooit meer hetzelfde zijn voor Charlotte Reat. “Vandaag zal altijd de dag blijven, waarop ik nooit vergeet dat mijn moeder werd vermoord waar ik bij stond”, schrijft de twintiger op Facebook. Toen Jayne en Charlotte samen waren op kerstdag hadden ze nooit gedacht dat de dag zo dramatisch zou eindigen. Wat een feest had moeten worden, eindigde in een tragische dood voor één van hen.

De twee vrouwen werden bruut aangevallen tijdens een feestje en probeerden zich te verweren tegen verschillende messteken. Charlotte kreeg er twee in haar hoofd en één in haar nek. Haar moeder zag het gebeuren en sprong voor haar dochter, in de hoop haar te kunnen afschermen van de aanvallers. Maar de wonden van haar mama waren te ernstig. “Ze stierf in mijn armen. Ik hoor haar geschreeuw nog altijd. Haar pijn. Ik zie de paniek op haar gezicht nog zo voor me”, schrijft Charlotte.

Gerechtigheid

“Mijn moeder stierf terwijl ze mij redde. Mama, ik zou graag met je willen ruilen. Voor mij zal je altijd een held zijn. Ik zal je nooit vergeten. En ik beloof je, ik zal zorgen voor gerechtigheid. Al is het het laatste wat ik doe. Ze mogen hier niet mee wegkomen.”

Ook Jaynes partner en een andere aanwezige raakten gewond, maar zij zijn ondertussen ontslagen uit het ziekenhuis. Een 19-jarige man is op tweede kerstdag meteen gearresteerd. Wat hem heeft bezield is nog niet bekend. De politie is een moordonderzoek gestart.