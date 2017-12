Rode Duivel mengt zich na oerwoudgeluiden in Kortrijk: “Drie jaar geleden ook al, wanneer wordt er ingegrepen?”

De competitiematch tussen Kortrijk en Standard ontaarde woensdagavond even voor de rust. Toen Standard-speler Uche Agbo een (lichte) rode kaart kreeg na een onbezonnen tackle, kreeg hij het aan de stok met de Kortrijk-fans. Vanuit de tribunes werd met bier gegooid, enkelingen bezondigden zich ook aan oerwoudgeluiden. Agbo reageerde met een middenvinger en gooide flesjes water richting de supporters. Op Twitter mengt Rode Duivel Christian Kabasele zich nu ook in de discussie...

LEES OOK: Standard-speler gooit flesjes in publiek en toont middenvinger na bierdouche

”Het lijkt wel 2015, want toen was het ook al van dat bij KV Kortrijk”, tweette Christian Kabasele op woensdag. “Er moeten stevig worden ingegrepen zoals al het geval is in de Europese competities. Dan pas zullen de idioten thuisblijven tijdens voetbalmatchen.”

Il me semble qu'en 2015 c'était déjà à Courtrai que ç'etait arrivé... Il est de prendre des mesures fermes et sérieuse comme c'est le cas pour les compétitions européennes pour que ces guignols restent chez eux pour chaque week end football. À bon entendeurhttps://t.co/pZfDFiwBj2 — Christian Kabasele (@chriskabasele27) December 28, 2017

Drie jaar geleden had Christian Kabasele, toen aan de slag bij Racing Genk, het aan de stok met de KVK-fans, die oerwoudgeluiden nabootsten. Na de wedstrijd postte Kabasele toen een foto van een aap op Instagram, met de duidelijke vraag waar nu exact de gelijkenissen waren. De post werd door Instagram offline gehaald. “Halfnaakte vrouwen mogen, maar als er geklaagd wordt over racisme wordt de foto verwijderd”, klaagde Kabasele toen.