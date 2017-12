Olifant vertrappelt directeur van Keniaans natuurreservaat

In de Keniaanse vlakten heeft woensdagnamiddag een olifant een landbouwer gedood. Het dier liep over Gilfrid Powys, waarna de man stierf aan de gevolgen van zijn verwondingen. De man was de directeur van de Suiyan Ranch in Laikipa waar de olifanten leefden.

Toen Powys naar een dam aan het wandelen was in zijn reservaat van maar liefst 43.000 are groot, kwam hij te dicht bij de wilde dieren. Verschillende olifanten gaan daar water halen om te drinken in de verzengende hitte.

Eén van hen viel aan en vertrappelde de man. De dieren zijn nochtans gewend aan de aanwezigheid van Powys. De man en zijn familie bezitten de ranch al sinds 1914. Hij was daar opgegroeid. Wat er precies de stoppen deed doorslaan bij de Afrikaanse olifant in kwestie is onduidelijk.

Niet de eerste keer

Het is al de tweede keer in korte tijd dat er een olifant een mens vertrappelt. In het zuiden van Zambia kwamen de Vlaamse Sabine Goossens (57) en de Nederlander Wim van Griensven (64) op dezelfde manier aan hun einde. “Het ging ontzettend snel. Binnen een minuut was alles voorbij.”

