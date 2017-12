Spaanse bronnen formeel: Courtois wil terug naar Spanje

Afhankelijk van de bron speelt Thibaut Courtois volgend seizoen nog steeds voor Chelsea dan wel voor Real Madrid. De Spaanse sportkrant AS is formeel. Courtois dringt aan op een terugkeer naar Spanje en wil maar al te graag tekenen voor Real Madrid.

Vorige week nog bereikte ons vanuit London het bericht dat er bij Chelsea een nieuw en verbeterd contract klaar lag voor Courtois waarmee hij de best betaalde doelman ter wereld zou worden, goed voor een weekloon van 230.000 euro. Het huidige contract van de Rode Duivel bij Chelsea loopt af in 2019 en zijn Londonse werkgever begint zich behoorlijk nerveus te maken in het feit dat Courtois nog steeds geen handtekening heeft gezet.

En dat zou volgens Spaanse bronnen alles te maken hebben met zijn verlangen om terug te keren naar Spanje. Courtois begon zijn buitenlandse carrière (op huurbasis) bij Atletico Madrid en hield er een voorliefde voor Spanje en een (stukgelopen) relatie aan over. Zijn ex-vriendin woont intussen met hun twee kindjes terug in Madrid. Vooral dat element zou Courtois over de streep trekken om alsnog naar Spanje terug te keren.

De Spaanse sportkrant AS meent te weten dat Real Madrid van het ‘kamp Courtois’ te horen heeft gekregen dat hij absoluut wil tekenen voor Real. En de liefde is wederzijds, weet AS. Bovendien zijn de Koninklijken op zoek naar nieuwe doelmannen. De huidige nummer één Keylor Navas is niet aan zijn beste seizoen bezig en dat wordt bij Real niet getolereerd. Wel opvallend: Real rondt de komende weken de transfer van Kepa Arrizabalaga af, de 23-jarige doelman van Athletic Bilbao.

Volgens AS is het een uitgemaakte zaak: Thibaut Courtois zal volgend seizoen niet meer in het doel van Chelsea staan.