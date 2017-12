Manchester City is voor Guardiola geen favoriet in de Champions League: “Waar speelt Messi?”

Manchester City boekte woensdagavond bij Newcastle (0-1) zijn negentiende zege in twintig Premier League-wedstrijden. Op de persconferentie achteraf mocht coach Pep Guardiola nog maar eens zijn succesvolle filosofie uitleggen. Toch wilde de Catalaan niet gezegd hebben dat City nu ook de favoriet is om de Champions League te winnen. “Bij welk team speelt Messi? Juist, Barcelona. Zij zijn de favoriet voor de eindzege”, was Guardiola duidelijk.

De enige smet op de avond voor Guardiola was het nieuwe uitvallen van Rode Duivel Vincent Kompany. Hij zal de komende dagen onderzocht worden, bevestigde de City-coach achteraf. Over de prestatie van zijn team was Guardiola tevreden. “We hebben genoeg kansen gecreëerd. Voor rust hadden we al 0-3 of 0-4 moeten voorstaan. Op het einde kregen we het lastiger, maar de zege was verdiend.”

Voorts viel de Catalaan ook de defensieve spelwijze van tegenstander Newcastle en zijn landgenoot Rafael Benitez op. “Ik heb graag dat iedere tegenstander voetbalt”, stak Guardiola van wal. “Voor het voetbal zelf, voor het publiek, voor iedereen. Maar iedere manager kan doen wat hij wil. Newcastle verdedigde goed en loerde op de tegenaanval. Ik kan ze niet veroordelen, het is hun goed recht, maar ik denk dat aanvallen ze meer kansen oplevert.”

Koploper Manchester City telt intussen in de tussenstand vijftien punten voorsprong op eerste achtervolger Manchester United. Zondag staat voor de Citizens de volgende competitiewedstrijd op het programma, op bezoek bij Crystal Palace.