Thomas Vermaelen zet één Belg bij zijn vier grootste voetballegendes ooit

Thomas Vermaelen is hot in Spanje. Na zijn nieuwe topprestatie tegen Real Madrid stak Barcelona eerder deze week al de loftrompet over de verdediger, nu koos hij zijn vier grootste voetballegendes ooit. Opmerkelijk: daarbij één Belg. “Ik herinner Michel Preud’homme nog van op het WK 1994 in Amerika, toen ik negen jaar was.”

Michel Preud’homme in doel dus. Het grote idool van Thomas Vermaelen in de verdediging is blijkbaar Paolo Maldini. “Hij kon overal in de defensie spelen en was ongelofelijk voor zijn club en land”, klinkt het bij de ‘Verminator’.

Op het middenveld gaat Vermaelen voor een andere Italiaan, Andrea Pirlo. “Ik heb hem gelukkig veel zien spelen. Zijn visie is onwaarschijnlijk, net als zijn passing.” In de spits kiest Vermaelen voor de Braziliaan Romario. “Om dezelfde reden waarom ik Preud’homme in mijn ploegje zet. Romario speelde een sterk toernooi in 1994 en dat is me altijd bijgebleven.”