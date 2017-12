Welles-nietesspelletje: foto’s op laptop Vangheluwe kinderporno of niet

Een eerste onderzoek van de laptop van de Brugse ex-bisschop Roger Vangheluwe wees uit dat daar geen kinderporno op staat. De advocaten van de slachtoffers, onder andere Christine Mussche vinden dat er wel kinderporno op staat en vroegen een bijkomend onderzoek. Het parket reageert: “Door steeds weer naar die foto’s te laten kijken, worden ze geen kinderporno.”

Advocate Christine Mussche. Foto: Jimmy Kets

Advocate Christine Mussche zag de beelden op de laptop van Vangheluwe. Ze is er duidelijk over in de krant De Morgen: “Als dat gewone porno is, dan is kinderporno voortaan toegelaten.” Op onze vraag wat er dan juist te zien is op die beelden, wil de advocate niet ingaan.

60.934 fotobestanden

In de lente van 2010 barstte de zaak Vangheluwe los. Een man die als tiener was misbruikt door de Brugse bisschop had zich bij het gerecht gemeld. Daarop nam het parket ondere andere de laptop van de bisschop in beslag. De Computer Crime Unit Brussel ging door de laptop en vond er 60.934 fotobestanden op. Ook een paar filmpjes.

Een groot deel van het beeldmateriaal was pornografisch. Maar de experten van het federale parket vonden dat het telkens ging om gewone porno, geen kinderporno. En dus mag de laptop niet voor de rechtbank worden gebruikt.

Christine Mussche vindt de beelden wel kinderporno. “Eén blik op dat fotomateriaal maakt overduidelijk dat er ook minderjarige jongens op staan”, zegt ze in De Morgen. Daarom is in mei een bijkomend onderzoek naar de laptop van Bisschop Vangheluwe gevraagd. De advocate vindt dat de uitslag van dat bijkomend onderzoek te lang op zich laat wachten.

Nog duizendmaal

Eric Van der Sypt, woordvoerder van het Federale Parket, kan niet zeggen wanneer dat bijkomend onderzoek, zal zijn afgerond. Van der Sypt wil ook niet zeggen wat er allemaal te zien is op de laptop-foto’s. Hij zegt wel: “Je kan nog duizend keer naar die foto’s laten kijken maar als onze experts zeggen dat het geen kinderporno is, dan zal dat niet veranderen door er steeds opnieuw te laten naar te kijken.”