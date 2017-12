Experten staan voor raadsel: waarom valt er blauwe sneeuw in deze stad?

De inwoners van de Russische stad Sint-Petersburg zijn bezorgd. Sinds enkele dagen zijn de straten er bedekt met een dikke laag sneeuw. Blauwe sneeuw. “We hebben geen idee wat er aan de hand is”, klinkt het.

Enkele stedelingen konden het bizarre fenomeen vastleggen op videobeelden. Daarop is te zien dat de hele stad bedekt is met een dikke laag blauwe sneeuw.

Iets wat de inwoners zorgen baart. Want waar komt die blauwe kleur plots vandaan? Ze vrezen allemaal dat giftige stoffen in de lucht aan de basis liggen. Sommigen geloven dat het een gevolg is van de sloop van het farmaceutische onderzoeksinstituut in de stad.

Experts vermoeden dat de kleur veroorzaakt werd door het chemische element kobalt of door methyleenblauw, een kleurstof die gebruikt wordt in sommige medische behandelingen. Een analyse van afgenomen staaltjes moet daarover duidelijkheid brengen.

Eerder incident

In februari 2015 viel er al eens blauwe sneeuw in de Russische stad Tsjeljabinsk, zo’n 2.400 kilometer ten oosten van Sint-Petersburg. Na onderzoek bleek dat de blauwe verkleuring toen veroorzaakt werd door een kleurstof voor paaseitjes.

De kleurstof was in een ventilatiesysteem van een fabriek beland, waardoor die verspreid werd in de buurt.