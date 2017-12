27 appartementen onbewoonbaar nadat kraan op gebouw viel in Nieuwpoort: 30 mensen kunnen niet naar huis

Nieuwpoort - In totaal zijn 27 appartementen onbewoonbaar nadat er gisteren in Nieuwpoort een kraan op een flatgebouw viel. Dat blijkt uit onderzoek van experten en de brandweer, meldt VTM Nieuws. Bij het ongeval viel één dodelijk slachtoffer, een 73-jarige vrouw. Haar lichaam werd intussen geborgen. Het parket onderzoekt hoe de kraan is kunnen omvallen. “Het stabiliteitsonderzoek loopt nog”, vertelt burgemeester Vanden Broucke (CD&V).

Woensdagavond even voor 18 uur viel een torenkraan door hevige windstoten om op een appartementsgebouw in de Meeuwenlaan in Nieuwpoort-Bad. Een 73-jarige vrouw kwam daarbij om het leven, haar 75-jarige man raakte gewond. Het bejaarde koppel was op het moment van het ongeluk televisie aan het kijken.

De 75-jarige man was bij bewustzijn toen de hulpdiensten hem aantroffen en is intussen geopereerd. Hij verkeert niet meer in levensgevaar. Het heeft tot 14 uur donderdagnamiddag geduurd eer het lichaam van de vrouw geborgen kon worden. Er was lange tijd instortingsgevaar.

27 appartementen

In totaal zijn momenteel 27 flats onbewoonbaar. Bewoners van de getroffen flats mogen even onder begeleiding van de brandweer de hoogstnodige spullen gaan halen.

“Het stabiliteitsonderzoek loopt nog”, vertelt de burgmeester van Nieuwpoort aan Het Nieuwsblad Online. “Het appartementsgebouw is onderverdeeld in drie blokken. De bewoners van blokken 2 en 3 zullen hoogstwaarschijnlijk terug naar huis kunnen. De bewoners van blok 1, dat wordt moeilijker, vermoedelijk zullen zij, zo’n 30 mensen, ergens anders moeten onderbracht worden.”

Bij het ongeluk raakten nog vier andere mensen gewond, maar zij verkeren niet in levensgevaar. Het gevaarte bracht ook zware schade toe aan de drie bovenste verdiepingen van residentie Mosselbank.

De bewuste torenkraan dreigde door stormweer op 12 november al eens om te vallen. Toen moesten vijftig inwoners uit voorzorg even geëvacueerd worden, maar een onafhankelijk bureau oordeelde nadien dat de situatie veilig was en leverde de nodige veiligheidsattesten af, iets wat de burgemeester nog eens benadrukte. Bij dat eerste incident werd geen strafdossier opgestart, maar het parket vraagt de gegevens van het incident nu wel op om te kijken of er een verband gelegd kan worden.

Het parket stuurde een deskundige ter plaatse om een onderzoek te voeren naar de oorzaken van het ongeval. Dat onderzoek zal wellicht een hele tijd in beslag nemen. De kraan zal vervoerd worden naar de militaire basis van Koksijde. Daar zal ze terug gemonteerd worden om te onderzoeken wat er mis is gelopen.