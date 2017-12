Lufthansa verdacht van manipulatie van ticketprijzen sinds failliet van Air Berlin

De Duitse mededingingswaakhond roept Lufthansa op het matje. De luchtvaartmaatschappij is sinds het faillissement van concurrent Air Berlin erg machtig geworden in Duitsland en zou daarvan profiteren om de ticketprijzen op te trekken. Lufthansa ontkent dat echte en zegt dat de prijzen door algoritmes bepaald worden.

“Die algoritmes zijn niet geschreven door God vanuit de hemel”, zegt de topman van de concurrentiewaakhond, Andreas Mundt, in de krant Süddeutsche Zeitung. Sinds eind november loopt een onderzoek naar de tariefverhogingen bij Lufthansa, dat delen van Air Berlin heeft overgenomen.

Vooral op binnenlandse verbindingen in Duitsland is Lufthansa erg machtig geworden. In november schreef de zakenkrant Handelsblatt dat de prijzen tot 300 procent zijn gestegen voor bepaalde verbindingen, bijvoorbeeld tussen Berlijn en Düsseldorf. Volgens Lufthansa-topman Carsten Spohr waren de verhogingen louter het resultaat van een “automatische berekening”, gelinkt aan het samenvallen van een hogere vraag en een lager aanbod door het verdwijnen van Air Berlin.