Roland Duchâtelet wil Charlton verkopen, Katrien Meire treedt af als CEO

Charlton Athletic, de Engelse derdeklasser die eigendom is van Roland Duchâtelet, heeft donderdag bekendgemaakt dat Katrien Meire niet langer CEO van de club is. “Meire heeft beslist haar functies binnen de club neer te leggen en vertrekt aan het einde van de maand”, lieten de Addicks weten op hun website. Ook Roland Duchâtelet wil zich terugtrekken uit de club. Er wordt momenteel naar een overnemer gezocht.

Meire werd in januari 2014 CEO van Charlton en kreeg in die periode, net als voorzitter Duchâtelet, bakken kritiek over haar heen. “Het was persoonlijk een erg moeilijke beslissing om te nemen”, verklaarde Meire. “Deze club zit in mijn hart, maar ik heb op dit moment nood aan een nieuwe uitdaging. Ik wens de fans, de staf en de club alle succes toe en zal haar resultaten van dichtbij blijven volgen.”

Roland Duchâtelet toonde zich teleurgesteld afscheid te moeten nemen van Meire. “Het is met spijt dat we de beslissing van Katrien eerder deze maand hebben aanvaard. Ik wil haar bedanken voor haar inzet en engagement en wens haar alle succes in de toekomst.” Duchâtelet liet ook nog weten dat er gepraat wordt met geïnteresseerde partijen over een mogelijke verkoop van de club.

Zo lijkt er een einde te komen aan vier woelige jaren voor Charlton onder het bewind van de Belgische ondernemer. Vooral de laatste twee jaar was het protest van de Charlton-supporters tegen Duchâtelet en Meire massaal. In de lente werd er in Sint-Truiden, de thuisstad van Duchâtelet, nog een protestmars gehouden door de Engelse fans.