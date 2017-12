Turkse politie arresteert 38 vermoedelijke leden van ISIS

De Turkse politie heeft in een reeks simultane raids in de loop van woensdag op donderdag 38 mensen gearresteerd in de noordwestelijke stad Bursa. De arrestanten worden verdacht van banden met de terreurorganisatie Islamitische Staat (ISIS). Dat heeft het semi-officiële persagentschap Anadolu donderdag gemeld. Onder de verdachten zijn ook Syriërs.

Turkse veiligheidstroepen hebben de voorbije weken herhaaldelijk raids uitgevoerd, waarbij tientallen buitenlanders met veronderstelde banden met de extremistische soennitische groep werden opgepakt.

Vorige week meldde het private persagentschap Dogan dat 12 vermoede ISIS-leden werden gearresteerd die van plan zouden zijn geweest om op Oudejaar aanslagen te plegen in de zuidelijke provincie Adana. Woensdag verbood de overheid uit veiligheidsoverwegingen Nieuwjaarsvieringen in drie wijken van Istanboel.

Van oud op nieuw zullen in totaal 41.000 veiligheidstroepen opgetrommeld worden, uit vrees voor een aanslag zoals vorig jaar tijdens de Nieuwjaarsvieringen.

Intussen gaan ook de “zuiveringen” in de nasleep van de mislukte staatsgreep van juli 2016 onverminderd door. Donderdag beval een rechter in Ankara de detentie van 23 medewerkers van de universiteit van Hacettepe. Zeven van hen zitten al in de cel. Sinds de mislukte coup zijn in Turkije meer dan 50.000 mensen achter slot en grendel gezet, en zijn ongeveer 150.000 mensen hun job kwijtgeraakt.