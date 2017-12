Dortmund-preses geeft toe: “Aanstelling Peter Bosz was fout”

De Nederlandse coach Peter Bosz kreeg drie weken geleden zijn ontslag bij Borussia Dortmund. Voorzitter Reinhard Rauball kwam in het Duitse tijdschrift Kicker nog eens terug op die beslissing. “Achteraf bekeken was het een verkeerde beslissing Bosz aan te stellen”, liet hij optekenen.

“Het klopte gewoon niet”, stak Rauball van wal. “Peter Bosz aanstellen als coach deze zomer was niet de juiste beslissing. Anders hadden we die deze maand ook niet hersteld. Ook al doet me dat uit menselijk oogpunt pijn.

De opvolger van Bosz, de eerder op het seizoen bij FC Keulen ontslagen Peter Stöger, begon sterk. De Borussen wonnen in Mainz (0-2) en tegen Hoffenheim (2-1) en prijken zo opnieuw derde. “Ik geloof erin dat Stöger het elftal verder zal brengen”, toonde Rauball zich positief. “Alles wat hij zegt, is oprecht bedoeld. De supporters voelen dat ook. Daarop kunnen we verder bouwen. Al is natuurlijk de beste manier om een toptrainer te worden prijzen te pakken.”