Dan toch geen operatie en dus kortere revalidatieperiode voor Onyekuru ? “Everton heeft me gebeld”

Anderlecht kreeg vorige week bijzonder slecht nieuws te horen in verband met Henry Onyekuru. De Nigeriaan liep tegen Eupen een zware knieblessure op en zou na een noodzakelijke operatie enkele maanden moeten revalideren. Onyekuru spreekt dat nieuws nu zelf tegen op de Nigeriaanse site AOIFootball.

“De medische staf van RSCA meldt na uitvoerig medisch onderzoek dat Henry Onyekuru zijn mediale band heeft gescheurd”, zo luidde het verdicht op de clubwebsite. “Onyekuru zal spoedig worden geopereerd. De medische staf staat in nauw contact met zijn moederclub Everton om te bepalen waar de Nigeriaan onder het mes zal gaan.”

“Geen operatie”

Onyekuru lijkt echter niet akkoord te gaan met die medische analyse. Tegenover AOIFootball doet hij een heel ander verhaal dan paars-wit. “Everton heeft me opgebeld om te vragen of ik kan terugkeren”, stelt de 20-jarige aanvaller. “Ze hebben daar de foto van de MRI bekeken en zeggen dat er geen operatie nodig is. Hopelijk kan ik nu gewoon mijn behandeling volgen.”

Er zou nu sprake zijn van een revalidatieperiode van zes weken in plaats van de voorziene twaalf tot vijftien weken. “Normaal gezien ben ik binnen de drie weken in de UK voor mijn behandeling”, geeft Onyekuru nog mee aan de Nigeriaanse site.