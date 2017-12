Engelse hekkensluiter Swansea City heeft nieuwe hoofdcoach

Swansea City heeft donderdag de Portugees Carlos Carvalhal voorgesteld als nieuwe hoofdcoach. Carvalhal volgt de vorige week ontslagen Paul Clement op en moet Swansea wegloodsen uit de degradatiezone. Hij tekende een contract tot het einde van het seizoen, met een optie op verlenging.

Voor de 52-jarige Carvalhal wordt Swansea zijn eerste klus in de Premier League. De voorbije twee seizoenen was hij aan de slag bij de Engelse tweedeklasser Sheffield Wednesday en voordien coachte hij ook al onder meer Sporting Braga (2006), Sporting Lissabon (2009-2010) en Besiktas (2011-2012).

Swansea-voorzitter Huw Jenkins toonde zich opgetogen met het vastleggen van Carvalhal. “We voelden dat er nood was aan een trainerswissel voor de tweede seizoenshelft en die is er nu ook gekomen. Carlos maakte de voorbije twee seizoenen indruk bij Sheffield Wednesday, met zowel zijn resultaten als de manier waarop hij de club leidde. Hij is gedreven en ambitieus en tegelijkertijd ook ervaren. Er ligt een grote uitdaging op hem te wachten, maar ik ben er zeker van dat hij die zonder angst zal aangaan.”