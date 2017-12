Federale wegpolitie koopt 121 op maat gebouwde voertuigen en die kosten maar liefst 76.000 per stuk

De Federale wegpolitie heeft 121 nieuwe auto’s en motoren gekocht die speciaal op maat gebouwd zijn. De bolides hebben een prijskaartje van 5,8 miljoen euro. Ze moeten de veiligheid, maar evengoed het comfort van de wegpolitie verhogen. De eerste wagen werd donderdag voorgesteld in Aalter.

De federale wegpolitie kon in 2017 nieuwe voertuigen bestellen. In totaal werden 96 voertuigen besteld voor een budget van 4,2 miljoen. Nadien komen er nog eens 25 voertuigen bij. Hiermee maakt de wegpolitie een flinke inhaalbeweging.

De nieuwe voertuigen van de wegenpolitie zijn onderweg! pic.twitter.com/gzdrFmSkgy — Federale Politie (@federalepolitie) December 28, 2017

De nieuwe voertuigen hebben minder verblindende reflectoren en hun ledverlichting (signalisatie en zwaailichten) is een stuk krachtiger. Het wagenpark van de federale wegpolitie was dringend aan vervanging toe. De kostprijs van de wagen, inclusief politie-uitrusting: 76.000euro. “Zo’n wagen doet ongeveer 75.000 km per jaar, dus normaal moeten we die om de drie à vier jaar vervangen”, zegt hoofdcommissaris Ricour. Zo hebben die wagens in de koffer een kooi die moet vermijden dat de inhoud van de koffer op de achterbank terechtkomt in geval van een aanrijden.

Foto: Photo News

Veiligheid en comfort

Gezien een agent bij de wegpolitie gemakkelijk acht uur per dag in zijn of haar dienstwagen zit, staan veiligheid en ergonomie voorop. Zo wordt de signalisatie op het dak van de voertuigen voorzien van multi-color-leds. Die kunnen moeiteloos schakelen van kleur, wat leidt tot minder lampjes en dus minder gewicht. Dat komt dan weer de wegligging en de veiligheid ten goede.

Overigens zijn de wagens voorzien van krachtige benzinemotoren van 320 pk, om achtervolgingen moeiteloos in te kunnen zetten. Het interieur is van leder voorzien, dat zou duurzamer zijn dan stoffen zetels.

Ook motoren en andere auto’s

Naast de Volvo V 90 worden ook nog 54 moto’s aangekocht en 28 andere wagens. “Die worden vanaf februari verdeeld onder de 26 verkeersposten in gans België.” Eind juni zouden alle voertuigen moeten geleverd en verdeeld zijn.